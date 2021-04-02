高檢署偵辦張安樂　國台辦隔海相挺：統一是民族大義





▲白狼張安樂日前遭高檢署傳喚，並接受媒體訪問。（圖／記者吳銘峯攝）

記者陳政錄／北京報導

「中華統一促進黨」主席「白狼」張安樂，3月30日上午以國家安全法等案件被告身分，被台灣高等檢察署傳喚。大陸國台辦2日透過書面答問，隔海表態挺白狼，指稱「主張和追求國家統一是民族大義，應該得到全民族肯定和支持。」

大陸國台辦發言人馬曉光說，民進黨編織各種藉口，瘋狂打壓台灣支持統一、反對「台獨」的黨派和人士，製造綠色恐怖，蓄意升高兩岸對立，再次暴露其謀「獨」本性。

他還呼籲，我們（大陸）希望所有台灣同胞參與到推進統一的正義事業中來。指稱「統一是台灣前途所在、廣大台胞福祉所繫」，認為民進黨「逆潮流而動」，必將自食惡果。





▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

張安樂今年1月，接受大陸中央人民廣播電台採訪時，說明自己如何協助統戰，諸如透過兄弟轉化中南部年輕人，讓他們「由綠轉紅」，目的是發展「和平統一」的紅色隊伍等。

高檢署立案偵辦後，於3月30日一早傳喚張安樂到案說明，庭訊經過2小時結束，張安樂在離開高檢署時表示，「紅色隊伍」是找回中國人，只要台灣有中國人，兩岸就永遠和平。他還說，民進黨把兩岸炒作成敵對關係，你只要不去挑釁，兩岸可以和平發展，發生戰爭，讓年輕人衝前面，我們堅決反對。

對於張安樂接受大陸官媒採訪，宣傳自己協助統戰，陸委會年初曾表示，「支持檢調偵辦。」陸委會還說，刑法第115條之一修法已將中國大陸納入外患罪的適用範圍，國安法第5條之一針對為中國大陸發展組織等行為，提高刑責處7年以上有期徒刑。

另據國安法第2條之一第1款以及第5條之一，意圖危害國家安全或社會安定，為大陸地區發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織，處7年以上有期徒刑，得併科新台幣5000萬元以上、1億元以下罰金。

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