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不用戳鼻腔！唾液檢測機前往帛琉試點　2.5小時看結果

▲▼ 日本機場邊境防疫,新冠病毒,新冠肺炎。（圖／路透）

▲日本新檢測法「唾液就能測」　無症狀者也適用。（圖／路透）

記者徐政璿／台北報導

台帛旅遊泡泡終於成真，鴻海集團創辦人郭台銘與帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）會面中，對「PSS」 新冠肺炎唾液快篩檢測機在帛琉提供測試達成共識，促成試點計劃，相關人員已攜帶機台搭乘台帛旅遊泡泡的第一班飛機前往帛琉，預計在帛琉試點提供旅客免費試用，在採樣後2.5小時就有檢測結果。

富佳生技（iCareDx）自主研發的新冠病毒（COVID-19）檢測系統「Polymerase saliva sauna」（以下簡稱 PSS）為台灣自主創新及自主開發的檢測設備。

「PSS」唾液快篩檢測機是使用RT-PCR核酸檢測技術，與大型實驗室PCR儀器檢測的原理相同，相當於把大型儀器縮小成一台可攜式的小型設備，因為它隨插隨用及快速檢測的特點，所以它可以用於即時檢測（point of care testing，POCT）的需求。

有別於一般PCR的採檢方式，它最大的特點就是以唾液做為樣本，相較於一般PCR檢測需由鼻腔採樣，唾液採樣是安全、快速、簡單、提高採樣的舒適度，所以從幼兒到年長者都可以天天進行測試。在過往的測試經驗中，郭台銘全家人每天使用檢測機，操作程序都可以順利進行，在採樣後2.5小時就有檢測結果。

「PSS」唾液快篩檢測機的操作非常簡單，使用者只要依機台螢幕上的引導，就可以輕鬆使用操作，測試盒上有QRcode，需掃瞄後機台啟動攝影機，全程會錄製受測者唾液採樣過程，避免有檢體置換等情況發生。

郭台銘與帛琉總統惠恕仁的會面中，除廣泛交換各種合作議題外，也對「PSS」唾液快篩檢測機在帛琉提供測試達成共識，促成了此次的試點計劃，「富佳生技」4名試點人員隨台帛旅遊泡泡第一班專機前往帛琉進行相關計劃。

此「PSS」唾液快篩檢測機前仍在美國進行臨床實驗中，屬於測試階段，在帛方的支持下，提供試點檢測機免費體驗，做為產品測試的一部份，未來產品取得有關單位授權後將可以放在飯店房間或機場等場域供旅客使用，提高檢測的方便性與即時性，提供帛琉更便利，更快速的檢測方式，讓更多的觀光客可以前往帛琉旅遊。

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