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乾旱版日月潭垃圾見客醜爆　大掃除北旦區清出半噸輪胎、鐵桶...

▲乾旱導致日月潭沉積廢棄物現形，日管處動員開始清運。（圖／民眾提供）

▲乾旱導致日月潭沉積廢棄物現形，日管處動員開始清運。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

久旱不雨，日月潭水位直直落，也讓潭底大量陳年廢棄物持續現形，引發地方民眾不滿，也影響遊客觀感，相關單位陸續動員清理；日月潭國家風景區管理處昨（29）日起自水社附近的北旦地區開始清運，一天就累計0.5噸的各種垃圾，接下來將朝伊達邵碼頭方向繼續淨岸，要讓日月潭重返清淨。

日管處指出，昨天北旦區域清理的成果盤點後，廢棄物主要種類為輪胎、鐵桶、漁網，還有塑膠管，總重大約500公斤。

日管處表示，日月潭環湖岸區遼闊、遊客眾多，而環潭自行車道就屬北旦至伊達邵一段最為熱門，因此順應民意，趁水位下降的時機，選擇先從北旦裸露的岸邊開始清運沉積廢棄物，以免讓日月潭風光明媚的形象劣化。

▲乾旱導致日月潭沉積廢棄物現形，日管處動員開始清運。（圖／民眾提供）

▲乾旱導致日月潭沉積廢棄物現形，日管處動員開始清運。（圖／民眾提供）

據水利署監測資料，日月潭蓄水量在今天清晨已跌破38%，來到37.9%，日管處上週已宣布4月1日起將封閉朝霧和玄光2處碼頭，也在官網和4大碼頭進行公告宣傳。

水社和伊達邵2碼頭暫時開放不受影響，日管處指出，4月1日當天保全會在該碼頭現場協助遊客登船上岸，並維護安全。

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