　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

帛琉首發團好禮送！中華電信持續投入國際漫遊服務合作

▲▼ 0

▲中華電信貼心於桃園機場贈送帛琉首發團所有成員超實用防疫紀念口罩、7天2gb「中華樂遊通」帛琉旅遊泡泡首發紀念典藏版上網卡乙張。（圖左至右中華電信行動通信分公司行銷處處長蔡旻宏、旅行社導遊周先生、中華電信桃園營運處總經理劉年懿）

生活中心／綜合報導

備受矚目的台灣、帛琉旅遊泡泡首發團今（1）日正式啟程。中華電信也貼心於桃園機場贈送帛琉首發團所有成員超實用防疫紀念口罩、7天2GB「中華樂遊通」帛琉旅遊泡泡首發紀念典藏版上網卡乙張，超值好禮吸引首發團成員踴躍領取！

中華電信自2008年即與帛琉唯一國營電信公司（PNCC）合作，投入改善帛琉當地行動通訊服務品質計畫，協助基地台的施工品質優化與改善查修技能，工程人員受限當地資源有限，需在夜裡偏僻無路燈的路上行駛查測及排除設備異常。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管面臨上述種種挑戰，中華電信仍不斷積極改善帛琉科羅州-愛萊州（Koror、Arai State）、大島區域（Big Island）、海上涵蓋區域（Rock Islands）等區域基地台進行通訊品質優化工程，促進國人在帛琉的旅遊便利，充分發揮資通訊技術領域專長。完成優化後，中華電信並迅速展開台、帛兩地的教育訓練，協助PNCC技術同仁進行漫遊系統建置、國際平台介接等作業，順利於2009年7月正式開啟台帛之間行動溝通橋梁，完成帛琉國際漫遊服務開放任務。

中華電信不僅為PNCC全球首家漫遊夥伴，日前更宣布成為全球首家於帛琉開通4G LTE的漫遊業者！為持續提供客戶最多元、優惠的國際漫遊服務，中華電信推出帛琉漫遊優惠，15日2GB 享優惠價768元，平均1GB只要384元；針對用量較大的客戶，中華電信亦提供日租型優惠方案，以量計價，用多少算多少，單日最高收費上限只要598元。

中華電信行動網路品質備受全台客戶肯定，亦領先全台電信業打造最齊全的國際漫遊方案及最優質的服務，暢遊帛琉，首選中華電信國際漫遊，可至中華電信網路門市與APP申辦。

ET快訊
殯儀館設「椎心認屍專區」　她躲死劫…目睹親人亡哭到癱軟
LIVE／太魯閣號「奪命列車」54死　台鐵親上火線說明
太魯閣出軌54死　全車訂票身分證「V開頭」324人
太魯閣號出軌54死　月台發車畫面曝光
太魯閣號出軌54死　「半具遺體卡在車下、還有2屍袋」
工程車滑邊坡害出軌　工人曝「老闆說法」：有拉手煞車、輪胎放石
工程車公司「像廢墟」網憂賠不起　名嘴挖出背後靠山：是大戶
太魯閣號車體嚴重變形　搜救隊曝心酸：車廂內外找遺體殘肢

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／台鐵出軌釀51人死！1名「外國旅客」罹難　每人賠償540萬

太魯閣號慘劇「鐵公路大打結」　花東未出現住宿退訂潮

太魯閣號出軌54死　運安會：沒看到天候問題，但可能有環境問題

LIVE／半世紀最慘！太魯閣號出軌54死　台鐵最新說明

「工程車發現殘骸時在空檔」太魯閣54死　運安會記者會前默哀1分鐘

無法喚醒組織怠惰！鐵道學會：交通部打心底認為台鐵沒選票價值

起底工程名稱「改善6年計畫」 　網嘆諷刺：在做山側邊坡防護

新竹市美術館「對畫錄－新竹典藏教育現場」　展開跨世代美育對話

為何太魯閣出軌？他舉NASA事件：台灣「不用負責任制度」造成問題

太魯閣號撞工程車逾百死傷　學者：撞擊力如同一般車禍的1350倍

台南角頭「建文大仔」風光大葬　還沒開始4通緝犯就被逮

角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

侯佩岑兒子學擊劍淚崩：爸爸對我兇　她急護兒..要老公「不要強迫他」

楊晨熙愚人節宣布「分手大飛」　「謝謝你，祝福一切順利」

婁峻碩吃雞胸肉..靠焦凡凡的雞排催眠　峮峮、李佳穎要篡位！關韶文狂抖「她」過去

峮峮看「6秒晃動片」自誇「好可愛♥」　與豆花妹加入《飢餓》..王仁甫：遇到剋星！

邵雨薇罕見公開情侶對話！　吳慷仁握拳「宣示主權」吃醋反應閃爆

畫得出來嗎？想不起來的海洋圖鑑　阿伯神速畫錘頭鯊！成品超抽象XD

愛女突休克離世...夫妻走過傷痛　1年後迎新成員：這次要牽緊喔❤

短腿萌貓打架黃金左鉤拳出擊！ 一站起來懷疑貓生：怎麼打不到

快訊／台鐵出軌釀51人死！1名「外國旅客」罹難　每人賠償540萬

太魯閣號慘劇「鐵公路大打結」　花東未出現住宿退訂潮

太魯閣號出軌54死　運安會：沒看到天候問題，但可能有環境問題

LIVE／半世紀最慘！太魯閣號出軌54死　台鐵最新說明

「工程車發現殘骸時在空檔」太魯閣54死　運安會記者會前默哀1分鐘

無法喚醒組織怠惰！鐵道學會：交通部打心底認為台鐵沒選票價值

起底工程名稱「改善6年計畫」 　網嘆諷刺：在做山側邊坡防護

新竹市美術館「對畫錄－新竹典藏教育現場」　展開跨世代美育對話

為何太魯閣出軌？他舉NASA事件：台灣「不用負責任制度」造成問題

太魯閣號撞工程車逾百死傷　學者：撞擊力如同一般車禍的1350倍

擁抱容祖兒大和解！　陳小紜認了太莽撞「抨擊我都接受」…網酸：戲精

快訊／台鐵出軌釀51人死！1名「外國旅客」罹難　每人賠償540萬

悍象大戰本季最多人　滿場擠爆新莊球場

花蓮男急性心肌梗塞「OHCA」　CPR+AED終從鬼門關拉回

男子獨力撫養1家9口！獅子會伸援手　魏嘉賢：增產報國令人敬佩

猛獅狂敲13安5局13比0龍　猛威爾保持無安打

半世紀最嚴重...太魯閣出軌54死　立法院下週請林佳龍專案報告

太魯閣號「內部救援」畫面曝光！走道躺一排　她腿骨變形躺擔架

太魯閣號罹難者送花蓮市殯儀館　業者支援冰櫃、發電機

太魯閣號出軌54死！「花蓮貓友隊」外送員出征　載物資衝現場

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓練中」萌到爆

生活熱門新聞

太魯閣花蓮出軌！貨車掉下「工程人員全跑光」

「急需遺體袋」花蓮人求：帆布袋、塑膠袋都可

出軌火車司機員死亡！工會要求從優撫卹

太魯閣「火車駕駛視角曝光」！網譙：台灣工程超扯

工程車撞爛前「曾被Google拍到」　影像曝

出軌火車司機員　才剛新婚就殉職

太魯閣「車廂畫面曝」！他崩潰：家人在山洞裡

工程車滑落　撞上太魯閣害出軌

高雄童帶傷深夜賣茶葉蛋　他1句話讓路人含淚

台鐵408次太魯閣出軌「旅客逃命畫面曝光」

台鐵：出軌火車助理司機員也死亡

台鐵太魯閣出軌！6節車廂卡隧道

火葬完頭骨碎！他：沒人會穿愛馬仕問我6折

台鐵爆出軌意外　乘客曝：工程車掉下來

更多熱門

相關新聞

婦大年初三失蹤「陳屍蓄水池」　整棟樓喝40天屍水

婦大年初三失蹤「陳屍蓄水池」　整棟樓喝40天屍水

新竹一名失智婦人，在今年大年初三從自宅失蹤，家人遍尋不著，沒想到3月20日社區發現水源有異味，循線追查，才發現婦人已陳屍社區水池中。

蘇大媽入監「編號1957」！首夜難入眠

蘇大媽入監「編號1957」！首夜難入眠

帛琉返台第5天要採檢！違規最重罰15萬

帛琉返台第5天要採檢！違規最重罰15萬

帛琉賠本賣也沒人要！5家旅行社4／4、4／7「關團止血」

帛琉賠本賣也沒人要！5家旅行社4／4、4／7「關團止血」

全世界首航「旅遊泡泡」起飛　帛琉總統：踏出勇敢謹慎一步

全世界首航「旅遊泡泡」起飛　帛琉總統：踏出勇敢謹慎一步

關鍵字：

影音

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／太魯閣號出軌釀54人罹難

即／太魯閣出軌「車頭」照片曝光！　高速撞工程車削剩一半

太魯閣花蓮出軌！貨車掉下「工程人員全跑光」

「急需遺體袋」花蓮人求：帆布袋、塑膠袋都可

出軌火車司機員死亡！工會要求從優撫卹

最新空拍畫面曝！工程車邊坡墜落　至少釀34死

黑男東區捕獲148cm正妹人妻！

搶入太魯閣「第8節車廂」　驚見10人無心跳

送醫名單不斷更新／太魯閣出軌54死！各大醫院收治傷者一覽

周揚青透視馬甲「意外洩感情現況」

太魯閣「火車駕駛視角曝光」！網譙：台灣工程超扯

愛馬仕姐道歉暗酸：就算問被罵也要當兒女一樣忍耐

宋逸民險上太魯閣「齊為傷者祈禱」

血便當痔瘡！他「爆出一團爛肉」罹癌　醫問工作愣住了

江宏傑IG突連發5張照　網超擔心

更多

最夯影音

更多
台南角頭「建文大仔」風光大葬　還沒開始4通緝犯就被逮

台南角頭「建文大仔」風光大葬　還沒開始4通緝犯就被逮
角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

侯佩岑兒子學擊劍淚崩：爸爸對我兇　她急護兒..要老公「不要強迫他」

侯佩岑兒子學擊劍淚崩：爸爸對我兇　她急護兒..要老公「不要強迫他」

楊晨熙愚人節宣布「分手大飛」　「謝謝你，祝福一切順利」

楊晨熙愚人節宣布「分手大飛」　「謝謝你，祝福一切順利」

婁峻碩吃雞胸肉..靠焦凡凡的雞排催眠　峮峮、李佳穎要篡位！關韶文狂抖「她」過去

婁峻碩吃雞胸肉..靠焦凡凡的雞排催眠　峮峮、李佳穎要篡位！關韶文狂抖「她」過去

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面