帛琉首發團好禮送！中華電信持續投入國際漫遊服務合作

▲中華電信貼心於桃園機場贈送帛琉首發團所有成員超實用防疫紀念口罩、7天2gb「中華樂遊通」帛琉旅遊泡泡首發紀念典藏版上網卡乙張。（圖左至右中華電信行動通信分公司行銷處處長蔡旻宏、旅行社導遊周先生、中華電信桃園營運處總經理劉年懿）

生活中心／綜合報導

備受矚目的台灣、帛琉旅遊泡泡首發團今（1）日正式啟程。中華電信也貼心於桃園機場贈送帛琉首發團所有成員超實用防疫紀念口罩、7天2GB「中華樂遊通」帛琉旅遊泡泡首發紀念典藏版上網卡乙張，超值好禮吸引首發團成員踴躍領取！

中華電信自2008年即與帛琉唯一國營電信公司（PNCC）合作，投入改善帛琉當地行動通訊服務品質計畫，協助基地台的施工品質優化與改善查修技能，工程人員受限當地資源有限，需在夜裡偏僻無路燈的路上行駛查測及排除設備異常。

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儘管面臨上述種種挑戰，中華電信仍不斷積極改善帛琉科羅州-愛萊州（Koror、Arai State）、大島區域（Big Island）、海上涵蓋區域（Rock Islands）等區域基地台進行通訊品質優化工程，促進國人在帛琉的旅遊便利，充分發揮資通訊技術領域專長。完成優化後，中華電信並迅速展開台、帛兩地的教育訓練，協助PNCC技術同仁進行漫遊系統建置、國際平台介接等作業，順利於2009年7月正式開啟台帛之間行動溝通橋梁，完成帛琉國際漫遊服務開放任務。

中華電信不僅為PNCC全球首家漫遊夥伴，日前更宣布成為全球首家於帛琉開通4G LTE的漫遊業者！為持續提供客戶最多元、優惠的國際漫遊服務，中華電信推出帛琉漫遊優惠，15日2GB 享優惠價768元，平均1GB只要384元；針對用量較大的客戶，中華電信亦提供日租型優惠方案，以量計價，用多少算多少，單日最高收費上限只要598元。

中華電信行動網路品質備受全台客戶肯定，亦領先全台電信業打造最齊全的國際漫遊方案及最優質的服務，暢遊帛琉，首選中華電信國際漫遊，可至中華電信網路門市與APP申辦。