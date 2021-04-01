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艾美獎得主失蹤半年「慘淪木乃伊」　遭惡臭垃圾山壓成乾屍

▲▼美國電視艾美獎前得主伊芙琳（Evelyn Sakash）罹患「囤物症」，日前被人發現死於家中堆積成山的垃圾底下。（圖／翻攝自GoFundMe募款網站）

▲美國電視艾美獎得主伊芙琳（Evelyn Sakash），日前被人發現早已死於垃圾堆積成山的家中。（圖／翻攝自GoFundMe募款網站）

記者張寧倢／編譯

美國電視艾美獎得主伊芙琳（Evelyn Sakash）罹患「囤物症」後失蹤大約半年，一名友人1月還在「GoFundMe」網站上募款希望能幫助警方尋人，不料，伊芙琳卻於30日被發現正面朝上死於家中髒亂的廚房垃圾與雜物之下，成為一具乾屍。

根據《紐約每日新聞》報導，66歲的伊芙琳曾參與《芝麻街》（Sesame Street）、《法網遊龍》（Law and Order）、《勁爆女子監獄》（Orange is the New Black）等家喻戶曉的美國電視作品，2003年更獲得了日間艾美獎的藝術指導、布景裝飾、場景設計的傑出成就獎，職業生涯長達30餘年，但2020年4月母親逝世後，她陷入了低潮。

鄰居透露，從那時起伊芙琳變得更孤僻，看起來很虛弱，「我認為就是從那時起，她開始囤積很多東西，她家裡幾年前都還很正常。」伊芙琳2020年9月後更與親友失聯，一名友人還為她募款，希望能補貼執法人員尋人的相關費用，過去7個月以來，警察至少2次帶著警犬前往她在紐約皇后區的住處搜索，卻都沒有在髒亂的雜物中找到屍體。

心急如焚的妹妹布朗（Ellen Brown）於30日聘僱了專業清潔工清理伊芙琳的公寓，不僅水槽中的髒碗盤疊得誇張，屋內也有堆積如山的各種垃圾與雜物，整個空間充滿惡臭。然而，正當清潔工整理廚房時，竟然發現了臉部朝上躺在廢墟底層的伊芙琳，可惜的是她已經成為木乃伊般的乾癟屍體。據悉，伊芙琳死於動脈硬化性的心血管疾病，屬自然死亡。

布朗心痛地說，這是毀滅性的打擊，姐姐的生活很充實，很有才華又聰明，「我不希望姐姐以這樣的方式被人記得，她對人很慷慨，每個朋友都說她總是那個首先挺身而出幫助別人的人。」募款發起人表示，希望人們記得伊芙琳是一位了不起的朋友、才華洋溢的藝術家。

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