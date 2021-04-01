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海邊洞穴探險…比基尼妹下秒「表情扭曲」轉身奔逃！10萬網笑了

▲▼ 海灘發現神祕洞穴，她入內表情崩壞。（圖／翻攝自TikTok／@jessie_jaimes）

▲ 克拉克越往內走越察覺不對勁。（圖／翻攝自TikTok／@jessie_jaimes）

記者陳宛貞／綜合外電報導

旅行中意外的發現總是令人驚喜，有時卻會變成驚嚇。美國一名女子先前到海邊玩，發現一個神祕的洞穴，決定入內探險，越往裡頭走越發現氣味不太尋常，直到她終於意識到洞穴的作用，趕緊轉身逃跑，整張臉都皺在一起，和進入洞穴前興奮的表情天差地遠，逗樂一票網友。

現居加州納帕的克拉克（Jessica Clark）經營天然精油蠟燭工藝事業，上月24日在TikTok發文回憶道，「有次我找到一個很酷的洞穴，結果那其實是廁所」，原來她先前和友人到墨西哥度假，發現海灘上有個洞穴，決定看看裡頭究竟有什麼，友人也舉起手機為她記錄，意外拍下她表情大變的瞬間。

影片中可見，穿著紅色比基尼的克拉克一手拿著拖鞋，背對鏡頭赤腳走進洞穴，走沒幾步便回頭露出興奮的笑容，往前多走幾步後又回頭笑著說道，「這裡聞起來有尿味」，接著稍微彎腰繼續深入，沒想到走了二步就皺著整張臉回頭大喊，「我不行了，這裡真的是廁所，這是廁所」，一面快速跑出洞穴。

克拉克進入洞穴前後的表情對比太過強烈，令這段影片快速累積超過10萬次觀看。網友紛紛留言表示，「表情前後對比太好笑」、「看妳走進去讓我好焦慮」、「難怪沙子看起來濕濕的」、「從沙子上的腳印可看出使用頻率頗高」。

@jessie_jaimes

That one time I thought I found a cool cave and it turned out to be a shitter. ##bathroom ##gross ##nasty ##ew ##beach ##lovers

♬ A Thousand Miles - Vanessa Carlton

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