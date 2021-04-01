交通安全從教育扎根　里港警方與小朋友有約

▲里港警分局到九如鄉惠農國小舉辦交通安全宣導活動-「交通我最行」活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港警分局今（1）日到九如鄉惠農國小舉辦交通安全宣導活動-「交通我最行」活動，並由九如消防分隊支援大型消防車充當視線死角「內輪差」的主角，讓學童驚呼連連，體會看到大型車輛就要橫向遠離2米以上，才能確保安全。

▲▼興奮體驗。

配合這項活動，交通組準備了豐富的獎品，在播放交通安全教育影片後開放學童搶答，加深他們交通安全的觀念，場面相當熱絡；緊接著拿出指揮棒、反光背心、旗幟、測距輪、酒測器、手銬等與交通稽查相關的警用裝備，讓他們穿戴，並講解交通違規的後果。

▲▼「內輪差」死角體驗。

隨後讓他們試乘警車，體驗當小小警察的樂趣，交通組呼籲學童，將交通安全觀念帶回家，提醒家中長輩們行的安全；最後，為讓他們對大型車內輪差及視覺死角有更進一步的認識，邀請九如消防分隊駕駛消防車做實際演練。

當學童們看到放置在地上的模擬行人的水球被輾壓破裂時，都紛紛發出驚呼聲，警方藉此提醒，在路口看到大型車輛準備轉彎時，應當與其保持2米以上的橫向距離，千萬不要離大車過近，更不能與其搶道，以免發生交通意外。

分局長楊龍祥表示，藉由學童一日小警察體驗，提升他們的交通安全素養外，更希望他們能提醒家中長輩共同遵守交通安全規則；另看到大型車要保持安全距離，尤其過彎時，應於大型車後輪的後方等候，等它完全過彎後，確認安全再繼續行駛，以減少事故的發生，共同維護道路安全。

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