郝柏村逝世周年　江啟臣追憶：他的遺願是永遠維持台灣和平安全

▲江啟臣30日追憶郝柏村。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

記者蘇晏男／台北報導

今（30）日是前行政院長郝柏村逝世周年，國民黨主席江啟臣在臉書追憶，郝柏村最後的遺願是永遠維持台灣和平安全，「哲人日已遠，典型在夙昔」在捍衛中華民國，守護台灣民主自由的道路上，國民黨人永遠沒有妥協的空間。

「轉眼間，郝院長離開我們一年了。」江啟臣30日在臉書以「懷念郝柏村院長」為題發文。他表示，《無愧》與《不懼》不僅是郝柏村一生的信念，每當國家發生危難之時，郝柏村更是身先士卒，作為中華民國主權，與台灣民主自由的捍衛者。

江啟臣指出，郝柏村抗戰時從少尉做起，歷經對日抗戰、參加中國遠征軍、國共內戰、一直到捍衛台海和平，中華民國存亡的每一場關鍵戰役，都看的到郝柏村站在第一線的身影。

「八二三砲戰時，郝院長擔任最前線小金門陸軍步兵第九師師長，幾次與砲彈擦身而過，最終抵擋中共犯台的企圖，這場關鍵的戰役，也奠定了日後台海和平穩定以及中華民國主權的基石。」

江啟臣回想起1988年經國先生去世時，郝柏村當時擔任最有權勢的參謀總長，當李登輝接任總統，政治氣氛最為詭譎而風雨飄搖的時刻，郝柏村親自上電視發表談話，表達全體國軍效忠依據《中華民國憲法》繼任的總統。

江啟臣認為，郝柏村一席談話，不僅發揮了一槌定音的效果，更是台灣邁向政治民主化的重要關鍵。1990年，台灣社會治安不穩，暴力犯罪頻仍，郝柏村接下閣揆職務，大力整頓治安，因而獲得治安內閣的稱呼。「其實短短不到三年的任期，郝院長不論在民主及民生方面，都有重大的建樹」。

江啟臣表示，中華民國是郝柏村一生的信念；永遠維持台灣和平安全，是郝柏村最後的遺願，「哲人日已遠，典型在夙昔」在捍衛中華民國，守護台灣民主自由的道路上，國民黨人永遠沒有妥協的空間。