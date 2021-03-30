「不排斥國共論壇」　江啟臣談美中台關係：期待台美關係升級

▲江啟臣「破浪啟程」新書發表會。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席江啟臣29日發表新書《破浪啟程》，書中談及兩岸關係的發展，他認為兩岸應該要對話，用對話取代對戰。江啟臣30日受訪時也表示，不排斥國共論壇，對於美國駐帛琉大使隨帛琉總統，他也強調，台美關係的強化與升級是大家共同努力與期待的。

為紀念國民黨總裁、先總統蔣中正先生逝世46週年，江啟臣30日上午前往桃園慈湖陵寢獻花致敬，包括秘書長李乾龍、黃復興黨部主委臧幼俠等黨務主管、多位中常委、黨籍立委及桃園鄉親陪同謁陵。

江啟臣在受訪時表示，4月5日是清明節，也是先總統蔣公逝世46週年，今日率黨務主管及中常委前來謁陵，表達緬懷並獻花致意。

有關美國駐帛琉大使隨帛琉總統來訪，江啟臣說，對邦交國元首來訪表達歡迎，至於台美關係的強化與升級是大家共同努力與期待的，但所有對外關係都應該務實不務虛，希望這些關係的提升都能有助於台灣的國際空間及中華民國國際地位的提升，更要有助台灣經濟、社會各方面，這是外交最重要的目的。

對於外界發佈有關國民黨主席選舉民調數據，江啟臣指出，民調太多，可能持續到選完為止，他不做評論，皆下來還會有許多民調，大家都可以參考。

對於兩岸關係，江啟臣說，樂見兩岸對話，也希望兩岸不應對立對峙，更不要對戰，而是應該透過對話交流協商來解決共同問題，這應該朝野共同努力。

江啟臣表示，民進黨執政的大陸政策相關措施與作法，應該朝這個方向積極推動，國民黨作為在野黨，呼籲兩岸執政當局透過對話交流協商來解決問題，他也強調不排斥國共論壇，若對台灣人民有利，國民黨都願意來做。