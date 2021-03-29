「用對話取代對戰」　江啟臣新書擘劃兩岸新局

▲江啟臣「破浪啟程」新書發表會。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席江啟臣29日發表新書《破浪啟程》，書中談及兩岸關係的發展。江啟臣表示，兩岸應該要對話，用對話取代對戰，所有人都不樂見兩岸關係緊張，都願意進行必要對話。

江啟臣表示，他上任以來，國共兩黨雖然維持部分事務性的聯繫，但並無太多互動，但這不急於一時，一來，疫情阻斷兩岸許多交流，二來，現階段國民黨先要聚焦內部改革，重新爭取台灣社會的信任。

不過只要有機會，江啟臣仍支持「兩岸應該要對話，用對話取代對戰」，例如2020年9月的海峽論壇，他認為雖然被綠營抹紅，但仍委由前立法院長王金平率團出席，儘管最後取消，但江啟臣仍期待，彼此能把握好下一次的對話契機，兩岸需要交往，但是必須建立在有則的交往。

江啟臣說，國民黨面對綠營執政下的兩岸僵局，目標很清楚，就是「要先爭取台灣社會信任，取得中央執政，才能在台灣民意授權下，重啟兩岸對話」。

展望兩岸關係未來，江啟臣指出，首要關鍵是要正視中華民國的存在，「中華民國是兩岸歷史的重要帶，北京持續打壓中華民空間，正是切斷兩岸歷史情感，把台灣推出去的主要力量。」

江啟臣強調，基於中華民國憲政體制對民主堅持，未來兩岸關係的重大調整，也一定要先獲得「台灣民意的授權」，國民黨從不支持中共所提的「一國兩制」，這個制度之所以沒有市場，根本原因，在於兩岸憲政體制存在的巨大價值落差，中華民國立基於民主自由原則，重言論自由，開放政黨競爭；中共政體則堅持以黨領政，維穩大於一切。

江啟臣認為，兩岸長期的矛盾與對立要解決，大方向上，需要能拉近彼此體制價值的落差， 拉近彼此的熟悉與信任；其次則可能需要大家跳出過去的舊有觀念，對於未來彼此互動的政治框架，發揮創意與想像力。

江啟臣自己的博士論文主題是「全球化與國家的角色」，過去在學界研究的主題正是各種國際治理架構。他認為長期以來圍兩岸的統獨爭議，都困在一種僵化、制式的「國家中心主 」想像，忽了在全球化年代的政治治理，其實能造出各種更多元架構。過去九二共識的智慧就是「擱置爭議，存異求同」，未要做的是延續這個態度，才有可能找到未來的解法。