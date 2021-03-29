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韓國瑜捨棄2020「韓江配」原因曝光　擔心江啟臣兩頭空

▲▼江啟臣「破浪啟程」新書發表會。（圖／記者湯興漢攝）

▲江啟臣「破浪啟程」新書發表會。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席江啟臣29日發表新書《破浪啟程》，對於2020年總統大選「韓江配」的傳聞，江啟臣在書中提及，時任國民黨總統候選人韓國瑜當時曾當面詢問他「排不排斥當副手」，而他也正面回覆韓國瑜「全力配合」，但韓國瑜最後因故打消了念頭。

江啟臣在書中揭露，2020年10月初，他代表國民黨參加美台國防工業會議，會前途經紐約，因此順道在紐約僑界幫韓國瑜造勢，當時才抵達紐約，就接到韓國瑜從台灣的來電，表示要約他談談，因此，兩人敲定回國後見面細談。

江啟臣回台後，10月10日，他先回到台中，再搭高鐵南下高雄與韓國瑜碰面，而韓國瑜也親自來高鐵站接人，之後兩人同行前往高雄的蓮潭會館。會談間，兩人聊起兩岸關係緊張，對台灣未來也感到擔憂，韓國瑜跟他都覺得責任重大。

「排不排斥當副手?」韓國瑜輾轉談到副手問題，他認為江啟臣中生、中南部出身、具國際領域專長，兩人具有互補性。但因為江啟臣要競選立委連任，若要組成「韓江配」，原有的立委選區要換人替補，因此先問問江啟臣的看法。

「我尊重主帥想法，能配合就全力配合。」江啟臣深知拿回政權對國民黨至關重要，只能義不容辭，當然也沒有心思細算利弊得失。

幾個禮拜後，韓國瑜在新竹跑行程時再次約江啟臣見，提到選情不容樂觀，如果要江啟臣擔當副手卻沒選上，江啟臣會變成兩頭空，對江啟臣的犧牲太大，「韓江配」也因而告吹。

▼韓國瑜、江啟臣。（圖／記者林敬旻、李毓康攝）

▲▼韓國瑜、江啟臣。（圖／記者林敬旻、李毓康攝）

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