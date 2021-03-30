　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

摩斯連續4周「2件省30元」！肯德基推超狂「吃炸雞神器」圍兜兜

▲▼台灣肯德基將推出超狂吃炸雞神器「炸雞圍兜兜」。（圖／業者提供）

▲台灣肯德基將推出超狂吃炸雞神器「炸雞圍兜兜」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

摩斯漢堡為慶祝30週年，將於4月連續4週推出不同系列優惠，購買指定組合，通通2件現省30元。另肯德基在日前推出超狂吃炸雞神器「炸雞圍兜兜」，還有豪華雙人「狂饗桶」套餐，5塊咔啦脆雞及蛋撻等鹹甜美味一次滿足，特價279元。

摩斯漢堡4/1起連續4週，接力推出飲品、點心、早餐與米漢堡優惠組合，4/1-4/11首週推出嚼感系飲品「草莓蒟蒻茶歐蕾」、「摩斯蒟蒻凍檸茶」等指定飲品任選2杯現省30元；4/12-4/18 點心週推出「金魷魚薯餅組」、經典不敗的「大包薯條」等指定點心，任選2件現省30元。

▲▼摩斯漢堡優惠。（圖／業者提供）

▲▼摩斯漢堡連續4周指定組合優惠。（圖／業者提供）

▲▼摩斯漢堡優惠。（圖／業者提供）

4/19-4/25早餐週，推出「蕃茄吉士蛋堡」、「元氣牛肉蛋堡」等指定早餐套餐，任選2套現省30元。4/26-4/30米漢堡週，祭出藜麥元氣牛肉珍珠堡等指定米漢堡，搭配大杯冰紅茶現省30元。

▲▼摩斯漢堡優惠。（圖／業者提供）

▲▼摩斯漢堡連續4周指定組合優惠。（圖／業者提供）

▲▼摩斯漢堡優惠。（圖／業者提供）

另4/1-4/30祭出「MOS同樂會」系列優惠組合，包括「美味獨享餐」、「歡樂親子餐」都有優惠價，還有繪畫著色活動，活動期間至摩斯漢堡櫃台索取活動專用繪圖紙，完成後出示即可免費兌換小包薯條1份或中杯冰紅茶1杯，每店限量100份，拍照上傳於FB或IG，還有機會抽中1000元摩斯卡或色鉛筆塗鴉本組。

肯德基推「炸雞圍兜兜」、超值「狂饗桶」

而台灣肯德基近日宣布成立「瘋狂炸雞俱樂部」，過去肯德基在國外就推出過炸雞防曬乳、炸雞指甲油、炸雞沐浴乳、炸雞洞洞鞋、甚至炸雞香氛蠟燭等，如今台灣也將帶動這股瘋狂創意，首波推出超狂吃雞神器「炸雞圍兜兜」，讓每炸雞控「連一塊脆屑都不放過」。

▲▼台灣肯德基將推出超狂吃炸雞神器「炸雞圍兜兜」。（圖／業者提供）

▲台灣肯德基推出超狂吃炸雞神器「炸雞圍兜兜」，讓炸雞控連一塊脆屑都不放過。（圖／業者提供）

另外也推出超值雙人「狂饗桶」，包含咔啦脆雞5塊、原味蛋撻2個、雙色轉轉QQ球1份、小冰紅茶2杯，特價279元，加3元還能升級為眾人狂敲碗回歸的高人氣「椒香麻辣脆雞」。

▲▼肯德基推出超值「狂饗桶」（圖／業者提供）

▲肯德基推出超值「狂饗桶」。（圖／業者提供）

而在3/25至4/12期間，分享肯德基Facebook指定貼文，就可抽狂饗桶買一送一優惠券200份，共600份；另外購買任一肯德基桶餐、多人餐，上網登錄發票參加抽獎，就有機會搶先獲得限量「炸雞圍兜兜」。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
黃品源18歲愛女長大了！　逆天顏值飄絕美仙氣
最後上節目男星問「直播賺多少」　鳳梨鼠薯驚人收入曝光
快訊／遠百信義A13火警警報突啟動！　「鐵門瞬間降下」民眾傻

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

摩斯連續4周「 2件省30元」！肯德基推超狂「吃炸雞神器」圍兜兜

遠百信義A13火警警報突啟動　「鐵門瞬間降下」民眾傻眼

愛吃肉、常外食當心營養不均衡！　營養師公開簡單「吃好」撇步

【廣編】歌林Ultra絕美系列電視打造多功能居家影音新視界　追劇、打Game一把罩

又是好市多！連2周美國進口蘋果「農藥超標」　業者回應了

快對獎！停機車花50元發票中千萬「在台北」

飯糰咬下爆鰻魚肉！萊爾富最新3款鰻魚鮮食　7-11吃得到天香樓炒飯

【廣編】2021 Yamaha Café熱血開跑！車友跑趴嗨翻　愛心捐款家扶中心

嗨翻了！漢堡王彰化店4／1正式開幕　限時1天免費加吃火烤牛肉排

只有2天！蘋果快閃折扣送「限定神券」　Macbook Air最高省5千6

廂型車迴轉一半遭後方機車撞上　騎士被判0肇責！女駕駛氣炸控訴

5星評價送奶酪！高中生離店刪除　業者公布校名、監視器遭出征喊冤

長賜號上浮成功！船身重新擺正「怪手不孤獨」5輛齊上陣拚復航

利路修「沒人不喜歡人氣」心情複雜　「夜練跟蹦迪都是跳舞」他傻眼：能比嗎？

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

林可彤嫁豪門「月租10萬」全場嚇壞　丫頭驚呼：我可以付3間的房貸！

阿信半夜遇人敲房門「他」突送飯來！　士杰斜槓外送員..冠佑：吃鐵板燒還遇到

徐若瑄嗨到丟墨鏡...麋先生也被CUE要送XD　15年歌曲《狠狠愛》第一次合唱獻給他們！

摩斯連續4周「 2件省30元」！肯德基推超狂「吃炸雞神器」圍兜兜

遠百信義A13火警警報突啟動　「鐵門瞬間降下」民眾傻眼

愛吃肉、常外食當心營養不均衡！　營養師公開簡單「吃好」撇步

【廣編】歌林Ultra絕美系列電視打造多功能居家影音新視界　追劇、打Game一把罩

又是好市多！連2周美國進口蘋果「農藥超標」　業者回應了

快對獎！停機車花50元發票中千萬「在台北」

飯糰咬下爆鰻魚肉！萊爾富最新3款鰻魚鮮食　7-11吃得到天香樓炒飯

【廣編】2021 Yamaha Café熱血開跑！車友跑趴嗨翻　愛心捐款家扶中心

嗨翻了！漢堡王彰化店4／1正式開幕　限時1天免費加吃火烤牛肉排

只有2天！蘋果快閃折扣送「限定神券」　Macbook Air最高省5千6

快訊／西門町鬧區驚見轎車「烏龜翻」　駕駛自行脫困

LINE「未讀訊息2萬封」　他1原因不點開！網炸樓：太難受了

東森、政大產學合作守護原鄉　攜手投入影音紀錄傳承原民文化

陳珮騏曝有「戀父情結」　男友像浮木：抓到就放不開了

大象發狂攻擊…他遭「象鼻捲起」拖行狠踹！　恐怖畫面全曝光

西螺歌唱PK賽選手過招拼晉級　《紅人榜》評審大讚高手雲集

2021國慶煙火在高雄　觀光局暖場活動預備起！點亮港都一整年

遠距工作逼裝偵測器！滑鼠沒動就扣薪　律師曝「1條件」可不計工時

首次吃飯定生死！他曝AA制「背後心態」　網一面倒：重點不是錢

17年兩廳院售票走入歷史！OPENTIX正式接棒　電影、展覽也有望加入

基隆河畔散步驚見「紅衣浮女」！情侶嚇傻...警消靠近就飄走

消費熱門新聞

幸運兒在嘉義！家樂福開出千萬發票

京站停機車　花50元發票中千萬

「先吸再拖」潔淨更升級

遠百信義A13火警警報突啟動

大放送！頂呱呱連2天「69折吃1斤雞」

蘋果快閃折扣　Macbook Air最高省5千6

清明連假超商美式、拿鐵買2送2

珍藏10年高粱最後剩香氣？酒友力薦高CP老酒

抹茶控暴動！全聯推12款職人甜點

双響泡25週年挑戰泡麵界最刁口味

拿坡里「薯條披薩」限時開吃

漢堡王彰化店4／1正式開幕

肯德基推代碼神券　優惠一整年

好市多進口蘋果農藥再超標！業者回應

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

煉鋼工跳高爐融化！15秒影片瘋傳

酷炫深夜「開保時捷2度炸街」挨批小X孩　出面道歉了

500萬女大生網美「9分32秒滾床辦事片」瘋傳！

逛百貨脫到剩小丁！　比基尼辣妹本尊現身

跑到「不熟同學」家躲雨　小四女長大才想起超詭異

陸H＆M空城3天「一推全場3折」景象變了

高雄24歲妹將嬰兒扔進垃圾袋！媽不知丟垃圾車完了

人妻狂尬4男！激戰75次搞「淫亂小屋」喊：想在會議桌上

跳針逼道歉！台北男「路中施暴」抓女撞車門

買2房2廳+車位才嫁！準新郎討拍　網全不挺

五月天傻眼嗆：不要以為買票就能強姦我們

離婚5年…韓瑜曬小鮮肉約會照！

21歲女護理師影院遭性侵！癡愛加害者淪提款機

跑外送21月「賺84萬」！男大生曬薪資單：每天跑16hrs

按摩師讓女客呻吟74秒不起訴　再性侵20歲妹慘了

更多

最夯影音

更多
廂型車迴轉一半遭後方機車撞上　騎士被判0肇責！女駕駛氣炸控訴

廂型車迴轉一半遭後方機車撞上　騎士被判0肇責！女駕駛氣炸控訴
5星評價送奶酪！高中生離店刪除　業者公布校名、監視器遭出征喊冤

5星評價送奶酪！高中生離店刪除　業者公布校名、監視器遭出征喊冤

長賜號上浮成功！船身重新擺正「怪手不孤獨」5輛齊上陣拚復航

長賜號上浮成功！船身重新擺正「怪手不孤獨」5輛齊上陣拚復航

利路修「沒人不喜歡人氣」心情複雜　「夜練跟蹦迪都是跳舞」他傻眼：能比嗎？

利路修「沒人不喜歡人氣」心情複雜　「夜練跟蹦迪都是跳舞」他傻眼：能比嗎？

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面