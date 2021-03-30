摩斯連續4周「 2件省30元」！肯德基推超狂「吃炸雞神器」圍兜兜

▲台灣肯德基將推出超狂吃炸雞神器「炸雞圍兜兜」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

摩斯漢堡為慶祝30週年，將於4月連續4週推出不同系列優惠，購買指定組合，通通2件現省30元。另肯德基在日前推出超狂吃炸雞神器「炸雞圍兜兜」，還有豪華雙人「狂饗桶」套餐，5塊咔啦脆雞及蛋撻等鹹甜美味一次滿足，特價279元。

摩斯漢堡4/1起連續4週，接力推出飲品、點心、早餐與米漢堡優惠組合，4/1-4/11首週推出嚼感系飲品「草莓蒟蒻茶歐蕾」、「摩斯蒟蒻凍檸茶」等指定飲品任選2杯現省30元；4/12-4/18 點心週推出「金魷魚薯餅組」、經典不敗的「大包薯條」等指定點心，任選2件現省30元。

▲▼摩斯漢堡連續4周指定組合優惠。（圖／業者提供）



4/19-4/25早餐週，推出「蕃茄吉士蛋堡」、「元氣牛肉蛋堡」等指定早餐套餐，任選2套現省30元。4/26-4/30米漢堡週，祭出藜麥元氣牛肉珍珠堡等指定米漢堡，搭配大杯冰紅茶現省30元。

▲▼摩斯漢堡連續4周指定組合優惠。（圖／業者提供）

另4/1-4/30祭出「MOS同樂會」系列優惠組合，包括「美味獨享餐」、「歡樂親子餐」都有優惠價，還有繪畫著色活動，活動期間至摩斯漢堡櫃台索取活動專用繪圖紙，完成後出示即可免費兌換小包薯條1份或中杯冰紅茶1杯，每店限量100份，拍照上傳於FB或IG，還有機會抽中1000元摩斯卡或色鉛筆塗鴉本組。

肯德基推「炸雞圍兜兜」、超值「狂饗桶」

而台灣肯德基近日宣布成立「瘋狂炸雞俱樂部」，過去肯德基在國外就推出過炸雞防曬乳、炸雞指甲油、炸雞沐浴乳、炸雞洞洞鞋、甚至炸雞香氛蠟燭等，如今台灣也將帶動這股瘋狂創意，首波推出超狂吃雞神器「炸雞圍兜兜」，讓每炸雞控「連一塊脆屑都不放過」。

▲台灣肯德基推出超狂吃炸雞神器「炸雞圍兜兜」，讓炸雞控連一塊脆屑都不放過。（圖／業者提供）

另外也推出超值雙人「狂饗桶」，包含咔啦脆雞5塊、原味蛋撻2個、雙色轉轉QQ球1份、小冰紅茶2杯，特價279元，加3元還能升級為眾人狂敲碗回歸的高人氣「椒香麻辣脆雞」。

▲肯德基推出超值「狂饗桶」。（圖／業者提供）

而在3/25至4/12期間，分享肯德基Facebook指定貼文，就可抽狂饗桶買一送一優惠券200份，共600份；另外購買任一肯德基桶餐、多人餐，上網登錄發票參加抽獎，就有機會搶先獲得限量「炸雞圍兜兜」。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來