麥當勞「早餐熱量排行」曝光！美女營養師：一早吃這2款註定水腫

▲麥當勞早餐熱量差很大？美女營養師列給你看。（圖／記者許力方攝）

記者柯沛辰／綜合報導

麥當勞是不少上班族早餐的首選，但很少有人注意餐點熱量及含鈉量。美女營養師高敏敏近日分析發現，麥當勞早餐的熱量差異相當大，含鈉量也相當驚人，常常一餐就高達一天可攝取量的一半，餐後很容易水腫，因此列出「早餐熱量、含鈉量排行榜」，供民眾參考。

高敏敏在臉書發文表示，過去曾聽營養學老師分享「只給小孩在週六早上吃麥當勞」，這樣一來就不會攝取到高熱量的炸雞、薯條，但她看了現在的早餐內容，驚訝發現一份烤土司跟大早餐的鈉含量就已佔掉一天可攝取量的一半，一早吃下去註定水腫，若換作是高血壓的人，更是直接爆表。

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高敏敏列出前五名的熱量排行，分別是：

一、脆雞腿排烤土司／685kcal／含鈉量1208.5mg

二、雞塊鬆餅大早餐／664kcal／含鈉量1272.3mg

三、黃金豬排烤土司／578kcal／含鈉量1019.6mg

四、火腿薯餅烤土司／561kcal／含鈉量1049.6mg

五、金黃薯餅烤土司／540kcal／含鈉量913.1mg

低熱量前五名則是：

一、吉士蛋堡／282kcal／含鈉量432.2mg

二、滿福堡／290kcal／含鈉量696.4mg

三、青蔬滿福堡／292kcal／含鈉量698.5mg

四、火腿蛋堡／302kcal／含鈉量586.7mg

五、豬肉滿福堡／316kcal／含鈉量710mg

高敏敏說，她沒想到麥當勞的早餐熱量差異居然如此之大，從280到700多大卡都有，「突然覺得吉士蛋堡真是單調又可愛！」

衛福部國民健康署建議，成人每日鈉總攝取量不宜超過2400毫克（即鹽6公克），因為研究顯示，由飲食中吃下過多的鈉鹽是造成高血壓的主要原因之一，而高血壓又是導致國人腦中風的最主要原因。

▼美女營養師高敏敏。（圖／資料照）