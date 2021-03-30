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馬英九赴中港澳「開綠燈」？　總統府打臉揭保護國家機密措施

▲▼二二八事件74周年紀念會,馬英九。（圖／記者李毓康攝）

▲前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

前總統馬英九、前副總統吳敦義卸任後，延長出境管制在今年5月19日屆滿。總統府30日表示，皆依《國家機密保護法》、「總統府辦理涉及國家機密人員出境管制作業規定」辦理，如果有意前往中國大陸，仍必須依「兩岸人民關係條例」規定辦理，返台後向總統府申報。

有媒體報導指稱，總統府研擬對馬英九、吳敦義「開綠燈」，未來前往大陸地區交流，不再需要總統府的核准，只需要在出發前、回來後向總統府提出書面申報即可。不過，相關訊息也隨即遭到總統府打臉。

總統府發言人張惇涵表示，總統府涉密管制人員的出境管制，皆依照《國家機密保護法》、「總統府辦理涉及國家機密人員出境管制作業規定」辦理。他強調，總統府也曾依照相關法規及程序，多次同意馬英九、吳敦義，於卸後出境至非中國及港澳地區。

此外，張惇涵表示，因應立法院於2019年5月完成《國家機密保護法》部分條文修正，總統府依照修法精神，將重要涉密人員的出境管制期間延長2年，無論國民黨或民進黨執政時期的政務人員皆一體適用。而現任者在未來卸任後，也必須適用相同的法律及標準，皆是以更嚴謹方式，保護國家機密、確保國家安全。

張惇涵指出，依照相關法規，馬英九及吳敦義的出境管制期限至今年5月19日。然而，對於總統府出境管制期間屆滿者，若欲前往中國大陸者，仍必須依照「兩岸人民關係條例」規定辦理，返台後應向總統府申報。

最後，張惇涵強調，總統府必須依法行政，自然沒有所謂「開綠燈」問題，更沒有報導所稱過度政治臆測之「三部曲」。

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