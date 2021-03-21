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趙守博80歲新著《典範與激勵》　剖析蔣經國、李登輝等11位政治領袖

▲趙守博《典範與激勵—趙守博八十感恩親師尊長錄》新書發表會。（圖／記者張榮恩攝）

▲趙守博《典範與激勵—趙守博八十感恩親師尊長錄》新書發表會。（圖／記者張榮恩攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

前總統府資政趙守博21日舉辦《典範與激勵—趙守博八十感恩親師尊長錄》新書發表會，書中感恩雙親、老師以及從政30年接觸過的11位領導人，前總統馬英九、前國民黨主席吳伯雄、主席江啟臣等人都到場致賀。

趙守博曾擔任台灣省政府新聞處處長、行政院勞工委員會主委、行政院秘書長、行政院政務委員，在馬英九執政時期，曾擔任總統府資政、總統府國策顧問等要職。剛過80歲生日的趙守博完成新著，想為1970年代至2000年領導中華民國主要政治人物的付出和貢獻，留下一些紀錄，透過他們的經驗，作為青年們言行典範，激勵新一代繼續奮發向上。

《典範與激勵—趙守博八十感恩親師尊長錄》新書發表會近200人應邀出席，除了前總統馬英九、前國民黨主席吳伯雄、主席江啟臣等人都到場致賀外，趙守博特別邀請謝東閔之子謝孟雄、郝柏村之子郝龍斌、連戰之子連勝文、李煥之女李慶珠、邱創煥之女邱佩琳等人，以及他國小五、六年級的級任老師，92歲的黃慶明先生，因當年指派他考台中一中影響他一生，感謝他的啟蒙教誨，場面感人。

▲趙守博《典範與激勵—趙守博八十感恩親師尊長錄》新書發表會。（圖／記者張榮恩攝）

在《典範與激勵—趙守博八十感恩親師尊長錄》一書中，趙守博表達他對雙親、老師，以及從政生涯中的所有長官的感激之情，包括故總統蔣經國、故總統李登輝、故副總統謝東閔、前副總統連戰、故行政院長李煥、故司法院長林洋港、故行政院長郝柏村、故考試院長邱創煥、故總統府資政蔣彥士，以及當年推廣救國團與童軍的兩位重要舵手宋時選、謝又華等11人，透過直接追隨、接觸的體驗和近距離觀察，並詳述與他們之間的互動關係。

趙守博致詞時說，他撰寫這本書有五個動機，感激父祖輩所給予的健康基因，使他能以屆滿80歲的年齡還享有不錯的健康，幾乎完全沒有7、80歲的老人經常會罹患的疾病；感激雙親的養育、栽培和所有教過他的老師們的教導，使他能以一位出身鄉下的清寒農家子弟受到完整的教育並留美獲得博士學位，也使他獲得為人處世、服務社會國家所應有的學識和能力。

趙守博說，本書也是為了感謝在他近30年從政生涯中指導他、提攜他和愛護他的所有他直接追隨過的長官；也想為1970年代至2000年領導中華民國的主要政治人物的付出和貢獻，留下一些紀錄；敘述親師尊長可資為青年學習的典範言行，以激勵青年奮發向上。

趙守博接著一一向書中提及的11位領導人表達感激，包括趙守博特別推崇蔣經國推行十大建設；李登輝促進台灣全面民主化；謝東閔推動「小康計劃」消滅貧窮及倡導「客廳即工場」和「公墓公園化」；連戰推動全民健保；李煥認真為國家拔擢人才及落實用人本土化；林洋港的清廉自持、能爭敢爭和盡一切捍衛中華民國的表現；邱創煥的苦學成功、首創「精緻農業」及推動社會福利立法和強化公務員權益；郝柏村在兩岸堅持中華民國立場、退而不休積極參與各種活動並筆耕創作不斷；蔣彥士熱心提拔青年；宋時選推廣平凡、平實和平淡以及「救國團精神」；謝又華開拓台灣童軍運動，造福青少年等。

在今天的新書發表會上，特別安排了由前農委會主委林享能、前交通部政次陳世圯等所組成的「玩風樂團」表演薩克斯風，演奏感恩的心、快樂的出帆人、青春嶺、掌聲響起等歌曲，氣氛熱鬧又溫馨。

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