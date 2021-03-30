南投少年性侵案「警察爸下場曝光」　縣府：性平案件絕對公正

▲南投少年性侵女同學，引起網路熱議。（圖／記者白珈陽攝）

記者曾筠淇／綜合報導

南投一名警察之子性侵女同學長達2年，因雙方未成年，所以縣府曾多次要求個平台刪除相關貼文。針對此事件，南投縣政府昨（29）日發布聲明，提到該案目前仍在偵辦當中，不過事發後，已調動男學生父親的職務，目前為「非主管內勤職務」。

南投縣政府29日於臉書粉專上發表聲明，提到縣內發生的「性平案件」目前已由少年法庭移送地檢署偵辦，而在事發後，警察局也已將男學生父親的職務從派出所所長調任為「非主管內勤職務」。

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▲縣府發聲明。（圖／翻攝自Facebook／南投縣政府）

聲明還指出，「兒童及少年福利與權益保障法」是衛福部所訂定，監察院也公文來函，請縣府依法行政，至於後續則由中央單位處理。縣府強調，他們絕對支持司法公正審判，加害者應有的罪刑絕不寬貸，目前也一直有在輔導受害者。

消息曝光後，不少網友都留言回應，「傷痛如何撫平？6萬塊嗎」、「性平？是性侵吧？少用文字模糊大眾」、「性侵就性侵，性什麼平」、「性侵、性平傻傻分不清楚」、「性侵變成性平，南投縣新理解」、「該不會又是那種A地調B地的『調職』法吧」、「當非主管職才爽」、「避個風頭」、「風頭過了就升回來了」。