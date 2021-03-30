宜蘭傳藝園區4月嗨翻天　連假4天12歲以下兒童免費入園

▲十二歲以下兒童，4/2-4/5傳藝免費入園，還有真人大富翁帶你全園區闖關。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

兒童連假期間，宜蘭傳藝園區推出《傳藝童樂會．四月嗨翻天》活動，4/2-4/5這4天，凡是12歲以下兒童皆享免費入園，還有街頭互動小丑馬戲秀、童趣市集，及「真人大富翁」讓你化身秀才趕考的全園區闖關活動，好玩又好逛！

全聯善美的文化藝術基金會表示，4月宜蘭傳藝園區更有精采好戲與好康抽獎，4/1-4/30在臨水劇場由無獨有偶劇團帶來《龜山島傳奇》，揉雜許多宜蘭居民對龜山島的傳說與俗諺，如「靈龜指路」、「龜卵觀奇」等，以精緻杖頭偶演出奇幻冒險的故事；另外還舉辦消費滿額抽好禮活動，4月底前在園區內單筆消費滿499元，就能憑發票到遊客資訊站現場抽好禮，千萬不要錯過！

而連續假期4月2日到4月5日，凡12歲以下兒童（請出示證件）皆享免費入園，這4天在園區街道，天天都有精彩的街頭互動馬戲秀快閃演出；在雨天表演場有「真人大富翁」遊戲，讓您化身古代秀才去趕考，上榜後先至廣孝堂祭祖、再到黃舉人宅興建宅邸、最後前往文昌祠向神明還願，趣味遊戲帶您走遍園區闖關，完成後還能到遊客資訊站抽禮物，遊戲完全免費，現場報名就能參加；文昌祠周邊還有童趣市集，歡迎小朋友帶爸爸媽媽來逛市集，共享歡樂童趣時光。

另，4/1-4/30無獨有偶劇團在臨水劇場演出《新編神話-龜山島傳奇》，揉雜許多宜蘭居民對龜山島的傳說與俗諺，例如「靈龜指路」、「龜卵觀奇」等，並透過喜歡做白日夢的主角「小五」千奇百怪的想像，在腦海中編織一段奇幻冒險的故事：有與世無爭的龜神島、守護島嶼的大龜神、詭計多端的邪惡蛇神等。無獨有偶劇團藉由精緻杖頭偶的演出，刻劃動人的成長故事，在親子關係議題上有所省思，也讓島嶼上身處不同地區的孩子，對土地認同與自我探索，有更深層的體會。

除了看好戲，別忘抽好康，4月底前只要在園區內單筆消費滿499元，憑發票就能到遊客資訊站參加現場好禮立即抽，活動詳情請上宜蘭傳藝園區官網查詢。

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