快訊／本季首起流感死亡！8旬翁未打疫苗「發病至死亡僅一週」

▲首例流感死亡。（圖／截自ETtoday直播畫面）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（30）日公布國出現本流感季(2020年10月以來)首例流感併發重症死亡病例，是一名80多歲男性，本身有慢性病史，沒有接種流感疫苗，3月21日發病就醫收治住院，27日不幸死亡，過程僅短短一週。

國內去年因為新冠疫情防治，加上民眾防疫意識抬頭，口罩配戴、勤洗手等衛生習慣落實，流感疫苗接種一度也出現搶打潮，讓本流感季（2020年10月以來）根本沒有明顯疫情，依據監測資料顯示，上週(3月21日至3月27日)國內類流感門急診就診共29,261人次，近期處低點，近4週社區呼吸道病毒分離以腺病毒為多，其次為單純疱疹病毒及副流感病毒。

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不過，疾管署上週通報1例流感併發重症死亡個案，為80多歲男性，有糖尿病、高血壓與中風等慢性病史，未接種流感疫苗。

▲疾管署疫情週報，防疫醫師林詠青，資料照。（圖／疾管署提供）

疾管署防疫醫師林詠青表示，該案平時吃飯容易嗆咳，3月20日發現有呼吸費力情況，但血氧仍正常，到21日凌晨出現嘔吐、呼吸急促且血氧偏低就醫並收治住院，經診斷有吸入性肺炎、呼吸衰竭等情形，轉至加護病房治療，25日通報，因檢出A型流感，使用抗生素、抗病毒藥物等治療，27日研判為流感併發重症，同日個案病情惡化，不幸病逝。

林詠青表示，國內自去(2020)年10月迄今累計2例流感併發重症病例，死亡病例累計1例；雖然本季流感病例數不多，但是不代表社區沒有流行情況，特別是慢性病、長者感染後死亡機率更高，還是要多加注意。

疾管署統計，截至今年3月28日，本流感季公費流感疫苗總接種數約619.3萬劑，65歲以上長者接種率52.5%，學齡前幼兒接種率51.1%。我國自今年1月30日起，公費流感疫苗擴大提供全國6個月以上尚未接種的本國籍民眾接種，目前估計還有24萬餘劑可接種，籲請尚未接種流感疫苗的民眾儘速完成接種，以提升保護力，保護自身及家人健康。