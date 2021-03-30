清明掃幕祭祖請多留意　台南市消防局提醒您「4不2記得」!

▲台南市消防局呼籲民眾注意清明掃墓用火，以免因用火不慎，造成環境污染及危害生命財產安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清明將屆，是慎終追遠，緬懷祖先德澤的重要日子，民眾無不前往先人墓地掃墓祭祖，台南市消防局提醒民眾遵行「四不二記得」口訣，共同注意防火。

消防局指出，「四不二記得」：「不任意燒雜草，不讓冥紙飛揚，並在旁警戒，以免飛火延燒；不隨意丟菸蒂，不燃放爆竹煙火，記得撲滅餘燼，記得收拾垃圾」。以免因用火不慎，造成環境污染及危害生命財產安全。

民眾掃墓祭祖時習慣燃燒冥紙，並焚燒墓園周邊雜草，容易引起火災，時值枯水期，南部地區實施減量供水，滅火用水取得不易，為熄滅一場雜草火警，平均用掉約20噸水量，造成水資源浪費。雜草燃燒產生粒狀污染物，伴隨沙塵暴南下，造成嚴重空汙，影響行車視線，釀成交通事故，煙塵粒子吸入肺部傷害身體健康。

飛火蔓延，甚至不慎波及周遭農作物、建築物造成嚴重火災危害，為避免民眾因焚燒紙錢及放鞭炮不慎，引發田野火災之憾事，消防局除特與義消、防火宣導隊及志工等，於清明期間在各主要公墓編排警戒、巡邏勤務；在人潮眾多的墓地出入口懸掛大型宣導布條，提醒民眾各項防火措施；並設置大型水桶、發放水袋，以供民眾於掃墓後澆熄餘燼。

慎終追遠向來是國人的良好風俗，因應低碳環保趨勢，台南市長黃偉哲呼籲民眾響應香枝減量、金紙減量及塔內不持香，並多配合以功代金及紙錢集中燒。消防局局長李明峯提醒民眾於掃墓祭祖時多留心，隨手、隨時做好火災預防工作，以消滅火災於初萌，讓大家度過一個溫馨、平安、零火災的清明佳節。

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