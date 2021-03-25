神龕敬神祭祖火災僅佔5％　常造成人員傷亡豈能不慎

▲神龕敬神祭祖火災發生率並不高，但卻經常造成人員傷亡或延燒鄰屋，實在不可輕忽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

統計2020年至今，台南市共發生584件建築物火災，經調查神龕敬神祭祖火災原因共28件，約佔建築物火災起火原因將近5%，雖然佔比並不高，但卻經常造成人員傷亡或延燒鄰屋，實在不可輕忽。

台南市消防局指出，3月間佳里區發生一起平房住宅式宮廟火災，消防局受理後陸續派遣9個分隊、中隊及大隊，警義消近百人前往搶救，火災現場位於農田內的平房，發生時段為深夜凌晨，人煙稀少，消防車到達時，火舌已由平房竄燒出全面燃燒，磚造外牆倒塌，並獲知尚有2位民眾受困屋內還未逃出，情況相當危急。

消防局指揮官立即派遣消防人員入內搜索救援，雖然當時屋內火勢相當之大，消防人員在水線的保護下仍不畏危險的入內搜索救援，但是很不幸的搜索到的是2位燒焦遺體，火災後檢視平房為簡易搭建並無防火區劃，用途為住家與宮廟混合使用之｢住宅式宮廟｣，隔間牆採易燃木質美麗板裝潢，單一出入口且窗戶設置鐵窗影響逃生，在種種不利之條件下，遂造成2位市民火災死亡。

經調查分析佳里區住宅式宮廟火災案，住戶火災死亡可能原因：1、建築物並無防火區劃，且易燃材料隔間裝潢，火勢延燒迅速。2、火災發生時間為深夜凌晨，通常是熟睡階段，警覺性較差，且未裝設住宅用火災警報器，獲知火災時火勢可能已大，或已受有毒濃煙侵襲，因而錯(喪)失避難逃生時機(能力)。3、單一出入口，並無兩個避難方向出入口，且窗戶加設鐵窗，影響避難逃生。4、住宅式宮廟設置在偏僻之農田區域內，鄰居稀少，要火勢很大火舌竄燒出時，鄰居才會發現，進而協助報案。

敬神祭祖為國人傳統習慣，而神龕或住宅式宮廟建議可採取下列措施，來防範因敬神祭祖火災，避免人員傷亡，降低財物損失：1、神明廳或宮廟請設置在具有防火區劃之空間，且儘量不要裝潢，如一定要裝潢，請採耐燃材料裝潢。2、要設置兩個不同方向避難路徑出入口，且窗戶不要設置鐵窗。3、請裝設住宅用火災警報器，提早獲知火災發生，及早進行避難逃生或初期滅火。住宅式宮廟消防局有免費提供1顆住宅用火災警報器，請有需要者逕向各消防分隊洽詢。4、金爐燒金紙時要有人在旁警戒，直到火勢完全熄滅後蓋上鐵蓋或清理灰燼後（以水確實熄滅），才可離去，以避免金紙灰燼被風勢吹出來附著於可燃物而引發火災。再者，金爐要完全降溫至常溫或灰燼清理後，才可收至室內。5、神明廳或宮廟之燒線香、燒捲香、或燒蠟燭等引火行為請盡量在白天為之，夜間相關管理人員要確認上述火源均已完全熄滅後才可離去休息。6、香腳要經常清理，避免香爐內插著大量香腳情形，插香時要分散插於香爐，以避免過熱引燃產生「發爐」情形。再著，線香要插穩以避免線香倒落觸及鄰近易燃可燃物而引起火災。7、住宅式宮廟建議要設置大門防護，在夜間休息時，請關門上鎖，避免不特定任意人隨時出入。

消防局李明峯局長提醒民眾，敬神祭祖，慎終追遠，尤其清明節即將到來，請在燃燒金紙或點線香等引火行為要小心注意，避免遺留火種，住宅式宮廟等較危險場所，建議裝設住宅用火災警報器，消防局有免費提供1顆，可逕向各消防分隊洽詢索取。

市長黃偉哲呼籲市民愛要及時，善盡孝道，清明節即將到來，掃墓祭祖除非必要請少量燃燒金紙，燒金紙要在旁警戒，確定餘燼熄滅後（或以水澆熄）才可離去，以避免發生火災，並維護空氣品質。

錶殼+海軍深藍色運動錶帶

