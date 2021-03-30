北韓試射導彈被「圍剿」　金正恩胞妹開嗆文在寅：記住跪美國的恥辱

▲3年前的金與正和文在寅，如今南北韓關係難再回到當時的「春天」。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

北韓日前試射2枚新型戰術誘導飛彈，引來國際抨擊，根據《朝中社》報導，領導人金正恩胞妹金與正再度出面嗆聲，對於南韓總統文在寅的「擔憂」嗤之以鼻，並建議不論首爾、平壤或是華盛頓當局，都不應該為可能的談話製造更多阻礙。

北韓25日發射2枚新型戰術誘導飛彈，被日本首相菅義偉控訴導彈落在日本專屬經濟海域（EEZ）外，已經違反聯合國安全理事會決議，對地區和平及安全造成威脅。北韓也在稍後公開當天試射導彈的畫面，引發除了日本的不滿，南韓總統文在寅也對區域安全表達擔憂，美國總統拜登則是強硬面對北韓挑釁。

路透社引述《朝中社》報導，金與正透過官媒嗆聲要文在寅記住「跪美國」的恥辱，因為南韓與美國針對北韓試射彈道飛彈是同一個鼻孔出氣。

金與正表示，「南韓如此不合邏輯又無恥的行徑，和美國幫派一般的思想邏輯如出一轍。」

美國與北韓的情況在拜登政府上任後每況愈下，原先可能的談話如今也似乎進到冰點，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）也指出，拜登並不打算和金正恩見面，更不會如川普一樣，與金正恩同席而坐。