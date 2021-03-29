黃沙漫天「伸手不見五指」！南韓迎來最糟沙塵暴...櫻花沾滿灰

▲南韓迎來今年最大沙塵暴，首爾29日天空呈灰濛濛一片。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓全境今（29）日將迎來今年規模最大的沙塵暴！對此，南韓氣象廳緊急於當地時間上午7時10分針對首爾發布沙塵暴警報，預估每小時細懸浮微粒（PM-10）濃度會超過800㎍/㎥、且持續2個小時以上，而除了釜山、世宗、濟州島，其他15個市與道也陸續跟著發佈警報，這場沙塵暴從昨（28）日抵達南韓，預計恐怕得至4月1日起大氣環境才會漸趨好轉。

根據韓媒《韓聯社》、《紐西斯通訊社》報導，受到蒙古高氣壓與中國內蒙古低氣壓交互影響，陣陣帶著黃沙的強風26日起從蒙古戈壁沙漠刮起，於28日抵達南韓、29日起開始對南韓全境造成影響，當地時間29日上午10時的每小時細懸浮微粒為151㎍/㎥，達到「非常糟糕」的標準，而忠清南道、大邱、慶尚南道等區域瞬間每小時細懸浮微粒更是突破1000㎍/㎥，分別為1069㎍/㎥、1050㎍/㎥、1014㎍/㎥。

▼首爾空氣品質非常糟糕。（圖／達志影像）

▲江原道春川市29日受到內蒙古沙塵暴影響。（圖／達志影像）

另外，根據南韓國立環境科學院統計，29日上午10時其他地區的每小時細懸浮微粒（PM-10）濃度，光州為842㎍/㎥、全羅北道為836㎍/㎥、慶尚北道為744㎍/㎥、大田為749㎍/㎥。

天空呈現一片濁黃色，各地的車輛與建築物上積滿各種灰塵與黃沙。國立環境科學院預估，4月1日起將會颳起強風，沙塵暴將會隨之趨緩，不過下一波的沙塵暴也可能於4月再次襲捲而來。

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