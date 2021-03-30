長賜輪擱淺成Google打卡「旅遊景點」　獲5星好評！全球瘋朝聖

記者黃翊婷／綜合報導

長榮旗下貨櫃船長賜輪（Ever Given）擱淺蘇伊士運河，29日終於成功上浮脫淺，正式解除危機。有網友在Google地圖上將長賜輪擱淺的地點設為打卡點，並定義為24小時營業的「旅遊景點」，沒想到竟然引來各國網友給評論，成為5顆星的「優良」景點。

▲長賜輪擱淺蘇伊士運河。（圖／路透）

綜合外媒報導，蘇伊士運河當局已經知會各個船舶代理行，宣布從當地時間下午7時起（台灣時間30日凌晨1時），陸續恢復蘇伊士運河全線雙向航行。據了解，目前至少有400艘各型船舶正等待通過蘇伊士運河，包括數十艘貨櫃輪、散裝貨輪、油輪，以及多艘液化天然氣或液化石油氣船。

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一名運河管理人員透露，未來每天可能有多達100艘船舶駛入運河。運河管理局主席雷比（Osama Rabie）預估，完全清除累積的船舶可能需要3天時間，但只要長賜輪順利放行，當局將會加速放行等待通過運河的船隊，「我們1秒鐘都不會浪費」。

▼▲長賜輪成為Google打卡景點。（圖／翻攝自Google地圖）

有趣的是，長賜輪擱淺事件在網路上被戲稱為大排長榮、地球塞子，甚至一度變成各國太空拍照的打卡熱點，就連Google地圖也出現「旅遊景點」打卡點，還獲得網友們一致的5星好評。

不過，隨著長賜輪的危機解除，Google打卡點的營業時間也隨之更改為「永久停業」，但陸續還是有部分網友跑來朝聖留言，「大風吹，吹什麼？」、「專業塞運河，希望有一天還能再來看看」、「全世界都在看著呢」。

▼長賜輪已經成功上浮脫淺。（圖／路透）