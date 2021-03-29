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超強石門水庫水情與6個月前相當　將加速完成防淤隧道增蓄水量

▲石門水庫水情與6個月前相當。（圖／北水局提供）

▲王美花表示，石門水庫水情與6個月前相當。（圖／北水局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因應水情嚴峻，經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲、桃園市長鄭文燦三首長，29日出席北區水資源局於環翠樓召開的聯合抗旱會議，並視察「阿姆坪防淤隧道」工程。王美花表示，去年無颱風入臺挹注降雨，經濟部去年7月就啟動抗旱應變機制，至今石門水庫水位與去年10月9日會同鄭市長視察相當，顯示中央地方攜手合作抗旱成效佳。

▲石門水庫水情與6個月前相當。（圖／北水局提供）

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▲視察「阿姆坪防淤隧道」工程。（圖／北水局提供）

另外，阿姆坪防淤隧道全長約3700公尺，具有排砂作用，該工程完工啟用後，可有效降低石門水庫的淤積情形，期許工程及早發揮防淤功能，延長石門水庫營運壽命。

▲石門水庫水情與6個月前相當。（圖／北水局提供）

桃園市長鄭文燦今（3/29）日與經濟部部長王美花及農委會主委陳吉仲於石門水庫召開三首長聯合抗旱會議，針對石門水庫水情能與6個月前相當，均肯定大家共同努力成效，會後並前往「阿姆坪防淤隧道工程」視察，除肯定施工團隊的辛勞，也期許工程及早發揮防淤功能，延長石門水庫營運壽命。

鄭文燦市長指出，去年10月就與經濟部同時啟動抗旱工作，迄今召開21次抗旱會議均由跨機關及中央共同研提抗旱對策，目前驗證各項措施獲得良好效果，也希望防淤隧道加速完成，增加水庫蓄水空間。陳吉仲主委感謝市府調用抽水機協助供灌，也就經濟部協助使用埤塘及水庫水源，讓桃3灌區預計在3月底可完成整田插秧，肯定這是抗旱期間仍持續供灌成功案例。

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