直擊彰化最狂名店「要買再進來」！女店長捧地藏經：口水當業障

▲彰化市1家運動品專賣店網路負評。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

位在彰化市內1家運動用品專賣店，因為店家態度口氣不佳，被網友封為「最狂奇葩名店」，記者前往實測，女店長說，想要買鞋買運動服都歡迎，但只有1個條件就是「穿壞再買」、把負評當成業障，還手捧「地藏王菩薩本願經」，不停地催促記者「念佛」，有問題要問，去問「八卦山大佛」，祂會給你解答。

日前有媽咪帶著國中生兒子想進店逛逛卻被老闆娘阻止，「擋在門外手拉住門，並且告知我弟弟，這裡不是逛街的地方，有要買再進來」，也有網友於去年2月27日到該店消費，「以前都沒進去過，一進去不得了，不知道彰化有這麼屌的店」，看實體物一分鐘不到，就被趕了兩次，表示要等人要外面等，其他網路看等等之語。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另一名網友於2018年8月到店，店員很兇地說「先生你逛街可以不要戴安全帽嗎！」還用眼睛瞪他，讓他超傻眼，「我戴著『自行車安全帽』看庶民運動鞋怎麼了嗎？我身上有屎，還是妳鞋子有放金條，請先告知」。

記者今天也前往這家運動品專賣店，店內琳瑯滿目的名牌運動鞋、運動服，舉目望向2樓，梯間還有運動包，擺設與一般運動品店內相差無幾，也許是中午，店內沒有顧客消費，店員正在用餐，對於記者提問負評想法，搖手不答。

▲彰化市1家運動品專賣店網路負評聲浪大。（圖／ETtoday資料照）

女店長表示，為了要給顧客更精準的需求，像是要買小孩拖鞋，「一定要帶去試穿」，圓頭尖頭都不同，絕對不能也無法依照鞋號直接賣出；另外如果要買運動鞋，則是要很明確的說出「功能」，像是要跑步的、打球的還是健走的，只要答對，都會一概售出。

這位女店長說店內外不許拍攝也不可以採訪，他的電腦外觀圖都擺上「地藏王菩薩」，念佛最重要，要不然甚麼時候都不知道出門會被車撞死，至於網路負評聲浪，她說這些都不重要。

女店長很堅持的說，知道她的為人的人還是會到店內消費，就把網友的「口水」當成「業障」，她現在要念佛消口業，也跟記者說，如果有甚麼要問的，去八卦山問大佛，大佛要重新上漆辦法會，現在「念佛」、「念地藏經」較實在啦。

►檢警放假情資抓雙屍案內鬼！媒體爆發寫小說大戰

►Apple Watch S6特價快衝！不用抬手也能看清錶面 監測血氧超方便