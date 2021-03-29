乾旱限水奇景！彰化「這口井」300年水沒斷過　里民照常洗衣

▲彰化百年紅毛井。（圖／資料照）



文／中央社

水情吃緊，擁有數百年歷史的彰化市八卦山紅毛井深度雖只有約1個人高，但井水仍不斷湧出，住在紅毛井附近的婆婆媽媽照常取水洗衣，成為當地獨特景觀。

水情吃緊，經濟部24日宣布，苗栗、台中（含北彰化）地區從4月6日起調整水情燈號為紅燈，啟動「供5停2」分區供水。

其中，彰化縣彰化市、和美鎮及花壇鄉等鄉鎮市部分區域取水來自台中市，因此，也啟動分區供水。

位在彰化藝術館旁、被列為彰化縣歷史建築的八卦山紅毛井相傳為17世紀時由荷蘭人開鑿，歷經數百年歷史井水仍不斷湧出，新台灣文學之父賴和曾為紅毛井寫詩，現今的紅毛井增設洗衣道，提供民眾洗衣。

水情吃緊，彰化市中山里長楊炎坤今天（28日）表示，會去紅毛井洗衣服大多是居住中山里及鄰近永福里附近的民眾，婆婆媽媽通常是在下午前往紅毛井取水洗衣。

紅毛井由彰化藝術館管理，彰化藝術館館長唐振添指出，紅毛井的深度約只有1個人高，但井內不斷有水湧出，紅毛井水質甘美，以往常有人取水泡茶。

唐振添表示，後來因驗出井水大腸桿菌數過高，因此，禁止民眾飲用井水，目前已為紅毛井加蓋及裝設抽水馬達，將井水抽出供民眾洗衣用，即使久旱未雨，紅毛井仍能抽出水。

水情吃緊，彰化市八卦山紅毛井仍有水可用。社頭清水岩寺總幹事陳慶福指出，社頭鄉清水岩寺內的古井「甘露泉」也有民眾前來取水泡茶，「甘露泉」是來自於八卦山的山泉。

陳慶福說，山區已有一段時間沒下雨，「甘露泉」水量有些微減少，但水質不受影響，仍有不少住在其他鄉鎮民眾帶著水壺、水桶取水帶回家泡茶。

►旅行就帶「雅詩蘭黛5件組」1450元