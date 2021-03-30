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補習班老師超神？他讚比學校強太多　網曝關鍵：不強沒飯吃

▲▼補習班,補習,老師。（圖／取自免費圖庫／pexels）

▲有網友疑惑學校老師的教學能力是不是不如補習班。（示意圖／取自免費圖庫／pexels）

實習記者閔文昱／綜合報導

學生時期很多人為了提升自己的競爭力，會利用「補習」的方式在課後加強練習。有網友就認為，補習班的老師在教學以及解題方面，似乎都比「只會唸課文」的學校老師強很多，甚至課本的每一個章節都能記在腦海裡，直呼「太神了」。沒想到引發網友熱議。

一名網友在PTT八卦版上以「補習班老師是不是比學校老師屌太多？」為題發文，表示之前在補習班問老師問題時，偷看了老師的課本，結果發現內容跟學生的課本完全一樣，也沒有偷寫解答或筆記，上課也是輕鬆解完很難的題目，然後每一個章節也都可以把重點整理成一張筆記，還不用看著小抄就能記在腦海裡，讓原PO直呼「也太神了吧」。

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▲▼上課示意圖。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

▲原PO對於補習班老師的超強記憶力教法感到相當佩服。（示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

原PO接著指出，相較於補習班老師，許多國、高中的老師，似乎相當倚重「教師用課本」，上課多是在唸課文，若是少了教師用課本就會不知怎麼上課，而考卷沒有解答就也不會回答了，怒批「這種人到底都怎麼進到學校工作的，都是校長的皇親國戚嗎？」

貼文一出後，馬上就引發熱烈討論，不少鄉民就解釋「熟能生巧吧，鄉民連續教個5年10年也可以啊」、「要面對的不一樣，不用這麼狹隘」、「補習班是專攻升學考試，學校比較偏放牛吃草吧」、「補習班老師不強不行，不強就沒飯吃了... 」、「大型補習班的老師是真的很強，把整套教學內容梳理到像是劇本一樣流暢」。

但也有鄉民認為，學校老師的教學方式也會受到環境風氣影響，並不是每所學校的老師都相同，「補習班跟正式教師比？你真的不懂吧」、「不見得是老師不會教，是沒有多少學生想學」、「看學校吧，建中北一女的老師應該比補習班強」、「老師講再多學生也是聽不懂，不如念課文就好」、「公立學校老師雜事一堆，做得要死也是領那些薪水，補習班老師厲害的老闆直接捧錢拜託你開課」。

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