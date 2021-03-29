【廣編】秀泰生活嗨翻兒童月！影廳銀幕爽打Switch、電流急急棒闖關　週週抽兒童超跑

▲人氣Model Kimy趕上「秀泰FUN樂園」熱潮，從吃喝玩樂到購物、看電影，帶孩子玩了一整天，驚呼沒有冷場，大人小孩都超開心。

圖、文／秀泰生活提供

長達四天黃金連假即將來臨，煩惱要帶孩子去哪裡玩嗎？不想去郊外人擠人，就快來秀泰生活享受長達一個月，天天都有驚喜的「秀泰FUN樂園」吧！為了迎接兒童節，秀泰生活直接把整個四月變成兒童月，推出為期一個月的「秀泰FUN樂園」活動，其中最令人耳目一新的，就是國內首創影廳銀幕玩Switch，來秀泰生活只要消費滿500元，就有機會享受在400吋電影大銀幕上玩遊戲，體驗前所未有的視覺震撼饗宴。

值得一提的是「秀泰FUN樂園」的闖關活動，新奇又刺激的闖五關，除了刺激好玩的人氣遊戲「電流急急棒大冒險」，每週還會推出新關卡，闖關完成後，還有機會抽正版兒童超跑，週週抽，全台共抽出31台，中獎機率超高。最受孩子歡迎的MOMO台哥哥姊姊也會在4/2～4/5親自蒞臨秀泰生活「秀泰FUN樂園」，與孩子做最近距離的互動與遊戲，絕對嗨翻全場。秀泰生活4/15～5/9期間消費滿3500，直接送電影票乙張！還推出限量「秀泰FUN肆玩大禮包」，只要999元就能買到市價約3000元的豐富組合，包含家庭份量的電影票券、親子樂園券、以及館內知名餐飲券。更貼心為媽媽準備「3機救婚姻家電大禮包」，4/15～5/9消費滿2000，就有機會抽中洗碗機、小米掃拖機器人、LG免曬衣乾衣機、家事服務券等家庭和樂法寶，讓媽媽輕鬆管理家事。