秀泰生活打造遛小孩聖地　週週送兒童超跑再抽媽咪最愛家電

▲兒童節連假就到秀泰生活商場體驗全台獨家超大銀幕玩Switch對戰遊戲。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

兒童節連假即將來臨，一想到連假旅行立刻浮現塞車、排隊、人擠人的畫面就掃興？懶得跑行程的人，就帶全家大小一起到秀泰生活商場闖關大冒險！秀泰生活把一整個4月變成兒童月，精心規劃有趣的「秀泰FUN樂園」，讓大人小孩一起挑戰電流急急棒、在電影院大玩Switch等闖關遊戲，還有限量999FUN肆玩大禮包以及讓媽咪快樂血拚送電影票、抽家電等活動，不分年齡通通玩到嗨！

秀泰FUN樂園闖關去 週週抽兒童超跑

你的手腦協調能力強嗎？想不想知道在電影院用400吋銀幕打電動是什麼感覺？全台秀泰生活在4月份推出滿滿一整個月的兒童活動，陪大人小孩玩翻天！

▲秀泰FUN樂園規劃FUN電闖關大冒險等遊戲，挑戰手腦協調趣味性十足。

只要任意消費滿500元就能兌換一張秀泰FUN樂園闖關卡，闖關內容包含刺激好玩的FUN電闖關大冒險，挑戰一下你的手腦協調，或者全台獨家直接用影廳巨型銀幕大玩Switch對戰，爽度爆棚肯定超過癮。

完成重重關卡任務之後，還能參加抽獎，有機會幫寶貝把人生第一台正版超跑帶回家！全台秀泰生活各分店每個假日都會送一台兒童超跑，全台總共送出31台，中獎機率超高；4月連假期間還有momo台親子見面會等精彩活動不間斷，讓各個年齡層都玩到捨不得回家。

▲秀泰生活打造遛小孩聖地，一整個4月精心規劃讓大人小孩都好玩。

▲全台秀泰生活商場4月週週抽兒童超跑。

限量放肆禮包999元手刀搶、媽咪抽家電好禮數不完

秀泰生活商場近年創造新形態零售模式，將影城結合賣場，「接地氣」打造符合在地生活圈需求的超好逛百貨，像是秀泰生活樹林店規劃年輕人及親子客群喜愛大型複合式商場，囊括MUJI、UNIQLO、全台唯一的阿卡將本舖、童鍋親子火鍋及網美系的秀咖啡；秀泰生活台中文心店則充滿各式生活精品，囊括瑪黑家居選品店、PUMA Select、恆隆行及眾多時髦潮牌等，目前全台5家秀泰生活商場紛紛成為各區域潮流指標。

▲秀泰生活商場加碼推出只要999元限量150份的「秀泰FUN肆玩大禮包」。

為回饋消費者的支持，秀泰生活商場加碼推出只要999元的限量150份的「秀泰FUN肆玩大禮包」就能買到市價約3,000元的FUN肆玩組合，內容包含電影票、親子樂園入園券及餐飲券等，希望讓懶得規劃連假活動的爸媽也能帶著寶貝們到秀泰生活商場共度難忘的歡樂時光。

▲秀泰生活結合影城及百貨賣場創造新型態零售模式。

除了讓寶貝玩得開心，好逛好買的秀泰生活商場還推出抽媽咪最愛家電的活動，於4/15~5/9消費滿額送電影票，再抽洗碗機、小米掃拖機器人、LG免曬衣乾衣機…等，秀泰會員消費每滿2,000可獲得一次抽獎機會，假日走一趟最好玩的秀泰生活商場不擔心人擠人，照樣讓寶貝玩得盡興，媽咪買得開心。