　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園清明掃墓加強交通疏導　警：搭大眾運輸＋替代道路分流

▲配合清明連續假期，桃園警分局在桃園殯葬所、納骨塔加派警力實施交通疏導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲配合清明連續假期，桃園警分局在桃園殯葬所、納骨塔加派警力實施交通疏導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

清明節連續假期將屆，桃園警分局將針對轄區公墓與民間納骨塔周遭交通管制車流，將從4月2日至5日起每天上午8時至下午4時止編排警力加強交疏導與防竊勤務；龍潭警分局也針對公墓公園、私人納骨塔周遭道路加強管制，另外如小人國主題樂園、觀光大池與石門水庫風景區也加強交通疏導，另提供替代道路，請掃墓民眾與遊客配合。

桃園警分局指出，建議掃墓民眾多利用大眾運輸工具，如桃園市免費公車環狀紅線，可前往大有路納骨塔與公墓；另外轄區位於三元街宏善寺，警方將針對墓園周邊道路，編排機巡組機動性交通疏導管制勤務，周邊聯絡道路則是調整號誌秒差、規劃單行道等措施，接獲臨時性道路壅塞資訊，會立即派員疏處，並公布警廣提供即時路況，避免造成車流回堵。

▲配合清明連續假期，桃園警分局在桃園殯葬所加派警力實施交管措施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲配合清明連續假期，桃園警分局在桃園殯葬所加派警力實施交管措施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局說，桃園殯葬所內停車位有限，無法負荷龐大掃墓民眾停放車輛，所方商借大有路與至善路口內空地供民眾車輛停放；另至善路路幅狹小會車困難，除派遣警力在大有路與至善街口交通疏導外，至善街往停車場方向改為單向行駛，民眾自大有路、至善街口進入停車後可順向由另端桃殯側門端返回大有路。另外，健行路從桃林鐵路至荷顯宮路旁開放紅黃線停車，切勿併排停車警方呼籲民眾儘量共乘，配合員警引導，以確保行車順暢。

▲配合清明連續假期，龍潭警分局在龍潭交流道附近主要路口實施交通疏導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲配合清明連續假期，龍潭警分局在龍潭交流道附近主要路口實施交通疏導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭警分局在清明節連續假期，針對龍潭區公墓公園、私人納骨塔、小人國主題樂園、觀光大池、石門水庫等風景遊憩景點，其周邊道路交通易造成壅塞，將加派警力在主要路口實施交通疏導措施。

此外，配合交通部高速公路局從4月2日6至12時，在國道3號南向木柵至香山各交流道入口匝道實施高乘載管制，員警將在路口匝道處加派警力、協勤民力協助交通疏導工作。

▲配合清明連續假期，龍潭警分局在龍潭小人國主題樂園、石門水庫等路口實施交通疏導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲配合清明連續假期，龍潭警分局在龍潭小人國主題樂園、石門水庫等路口實施交通疏導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

為避免掃墓車流與前往遊樂區車流匯聚在中原路與中豐路口等處造成壅塞，龍潭警方提供替代道路如下：
一、龍潭交流道下（往石門水庫方向）→大昌路→右轉中正路→左轉新龍路→左轉中豐路→往遊樂區方向。
二、龍潭交流道下（往石門水庫方向）→大昌路→左轉中正路→往石門水庫→龍源路往遊樂區方向。

龍潭警分局分局長陳清華呼籲，4月2日上午6時至12時，國道三號龍潭交流道南下入口匝道將執行高乘載管制，請駕駛人掌握各項交通動態與管制措施，可直接撥打龍潭警察分局勤務指揮中心電話（03）489－1112、高速公路查詢電話「1968」、警廣專線0800-000123，還可上交通部網站http://www.motc.gov.tw查詢。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►如鬼上身！他拾獲劍斧法器竟沿路揮砍　警濺血制伏他：我怎會這樣

►影／靠腰了！桃園娃娃機大盜所向披靡　業者圍剿他急逃「掉了這個」

►桃園轎車失控打滑撞石墩翻覆　男子爆頭腦漿四溢慘死車內

ET快訊
黃鐙輝道歉了！公主抱女星「手直接抓胸部」　節目刪畫面反被罵爆
長賜號天價賠償「船東負責」！日網友集體崩潰：台灣最壞
「福原愛沒愛過江宏傑！」精神醫3面向大膽分析：以前放閃都是演

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

每月平均生日4次！騙慶生橫行新北狂吃霸王餐　警怎抓都不怕

快訊／開到睡著！新北21歲男自撞「秀朗橋分隔島」翻車

桃園清明掃墓加強交通疏導　警：搭大眾運輸＋替代道路分流

快訊／澄清湖驚傳女子落水！被救起無呼吸心跳　岸邊留拖鞋手錶

台南發生垃圾車與小貨車車禍翻覆　小貨車及垃圾車駕駛受困搶救3人送醫

桃園公園之狼落網！對夜歸女4犯扯淡不認　警批「用手指也算」

新竹火車站驚現「死亡變態」　緊逼少女給初夜：不從就拉陪葬

日月潭水位退陳年垃圾怵目驚心　居民「現在不清50年後才清？」

恐怖連環撞！臨停貨車突開門擊倒單車少年　後車秒輾頭奪命

借錢被逼性服務支付利息…人妻忍淚配合「93次」！丈夫得知崩潰

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

錢薇娟曝《全明星運動會》藍隊3金主！　大讚小春暖舉…再吐槽「講話好慢」ＸＤ

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

九成男生做不到？實測網路流言 兩性PK戰女性大成功在旁笑翻

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

張鈞甯瘦了！哀嘆：有不得已的苦衷...　讚陳意涵兒子爆炸可愛想生了？「想也沒用」

每月平均生日4次！騙慶生橫行新北狂吃霸王餐　警怎抓都不怕

快訊／開到睡著！新北21歲男自撞「秀朗橋分隔島」翻車

桃園清明掃墓加強交通疏導　警：搭大眾運輸＋替代道路分流

快訊／澄清湖驚傳女子落水！被救起無呼吸心跳　岸邊留拖鞋手錶

台南發生垃圾車與小貨車車禍翻覆　小貨車及垃圾車駕駛受困搶救3人送醫

桃園公園之狼落網！對夜歸女4犯扯淡不認　警批「用手指也算」

新竹火車站驚現「死亡變態」　緊逼少女給初夜：不從就拉陪葬

日月潭水位退陳年垃圾怵目驚心　居民「現在不清50年後才清？」

恐怖連環撞！臨停貨車突開門擊倒單車少年　後車秒輾頭奪命

借錢被逼性服務支付利息…人妻忍淚配合「93次」！丈夫得知崩潰

富邦輪休仍大勝16分　領航猿明天作客新竹爭最終季後賽門票

花69元買海螺啃到147萬「龍珠」！　女激動想哭：能救媽媽了

喊對岸「大哥」是抱大腿？ 趙少康回女記者：喊妳大姐也不是抱妳大腿

每月平均生日4次！騙慶生橫行新北狂吃霸王餐　警怎抓都不怕

「欸你這週要幹嘛」開球超高人氣　妹妹認江坤宇為弟弟

今晚想來點水果烤雞！5道「氣炸鍋食譜」超簡單　料理小白秒上手

快訊／開到睡著！新北21歲男自撞「秀朗橋分隔島」翻車

桃園青埔快速發展　鄭文燦：陽明交通大學獲核定設青埔校區

直擊／「碧潭水舞秀」尾聲獻14超暖字　30米水幕投影、加碼星光草皮

桃園清明掃墓加強交通疏導　警：搭大眾運輸＋替代道路分流

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

社會熱門新聞

新船歪沈影片曝光！旗津港下水「往左急傾」

母騎車自摔死孝子揭「冤魂路」真相　告警偽造文書

高雄監獄集霸凌　他遭6獄友玩弄2個月

永和騎士一年「被轎車門擊落」73次！警發現暗黑真相

快訊／長榮「長雅輪」煙囪被撞歪　慘卡台北港

恐怖連環撞！臨停貨車突開門擊倒單車少年

從心急到開吉！「厭世越南妻」公公怒加懸賞金

追不到女神就毀了她　19歲渣男押到烏來「輪毆性侵」

日月潭陳年垃圾怵目驚心　居民「50年後才要清？」

19歲男撞爛500萬保時捷　爸現場苦笑

死亡變態強逼高中女就範　不從就陪葬

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房

為1萬元改名「亮搞玩」　金髮妹偷4千被逮身分曝

借錢被逼性服務支付利息…人妻忍淚配合「93次」

更多熱門

相關新聞

桃園中山路自來水管爆裂　水公司緊急搶修

桃園中山路自來水管爆裂　水公司緊急搶修

全台各縣市旱象未解，桃園市水情亦吃緊，桃園區中山路自來水管線26日被發現爆管，大量自來水滲出路面，自來水公司緊急派遣工程人員開挖搶修，導致路該路段嚴重壅塞，桃園市警局派員在兩端進行交通疏導，也籲請市民改道而行，自來水公司預估，可能要到深夜才能修復破裂管線，避免水情更加惡化。

清明連假桃園交管　國1平鎮系統南下匝道封閉2天

清明連假桃園交管　國1平鎮系統南下匝道封閉2天

拖板車鋼板未紮牢掉落　還好沒砸到人車

拖板車鋼板未紮牢掉落　還好沒砸到人車

影／「黑人集團」要角暴力討債　3人被逼「自願賣賢」

影／「黑人集團」要角暴力討債　3人被逼「自願賣賢」

桃警「掃黑行動專案」 7天36人到案

桃警「掃黑行動專案」 7天36人到案

關鍵字：

清明連續假期掃墓車流桃警分流疏導

讀者迴響

熱門新聞

莫斯科地鐵驚見「時空旅人」

20歲嫩妻每夜激戰公公！「精心佈局7年」陰謀被挖

美國看不下去了！　白宮願意幫助「長榮脫困」蘇伊士運河

周揚青被抓包「陪羅志祥減肥」！

2.7克「粉嫩阿牛」撐1天當小天使

新船歪沈影片曝光！旗津港下水「往左急傾」

台灣不親中最紅的藝人是誰？PTT狂點名「這個女巨星」

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

鳳梨被女網友嗆「台客」

清明節「嬰兒車變重」　爸：先生哪位

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

無印良品挺新疆棉股價大跌　市值蒸發229億

抵制新疆棉花！「LV」成下一目標　陸網急護航

陳奕迅挺新疆棉解約　老婆IG滿滿Nike被灌爆

宋智孝甜勾金鍾國「我男朋友」！

更多

最夯影音

更多
保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃
限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面