桃園清明掃墓加強交通疏導　警：搭大眾運輸＋替代道路分流

▲配合清明連續假期，桃園警分局在桃園殯葬所、納骨塔加派警力實施交通疏導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

清明節連續假期將屆，桃園警分局將針對轄區公墓與民間納骨塔周遭交通管制車流，將從4月2日至5日起每天上午8時至下午4時止編排警力加強交疏導與防竊勤務；龍潭警分局也針對公墓公園、私人納骨塔周遭道路加強管制，另外如小人國主題樂園、觀光大池與石門水庫風景區也加強交通疏導，另提供替代道路，請掃墓民眾與遊客配合。

桃園警分局指出，建議掃墓民眾多利用大眾運輸工具，如桃園市免費公車環狀紅線，可前往大有路納骨塔與公墓；另外轄區位於三元街宏善寺，警方將針對墓園周邊道路，編排機巡組機動性交通疏導管制勤務，周邊聯絡道路則是調整號誌秒差、規劃單行道等措施，接獲臨時性道路壅塞資訊，會立即派員疏處，並公布警廣提供即時路況，避免造成車流回堵。

▲配合清明連續假期，桃園警分局在桃園殯葬所加派警力實施交管措施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局說，桃園殯葬所內停車位有限，無法負荷龐大掃墓民眾停放車輛，所方商借大有路與至善路口內空地供民眾車輛停放；另至善路路幅狹小會車困難，除派遣警力在大有路與至善街口交通疏導外，至善街往停車場方向改為單向行駛，民眾自大有路、至善街口進入停車後可順向由另端桃殯側門端返回大有路。另外，健行路從桃林鐵路至荷顯宮路旁開放紅黃線停車，切勿併排停車警方呼籲民眾儘量共乘，配合員警引導，以確保行車順暢。

▲配合清明連續假期，龍潭警分局在龍潭交流道附近主要路口實施交通疏導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭警分局在清明節連續假期，針對龍潭區公墓公園、私人納骨塔、小人國主題樂園、觀光大池、石門水庫等風景遊憩景點，其周邊道路交通易造成壅塞，將加派警力在主要路口實施交通疏導措施。

此外，配合交通部高速公路局從4月2日6至12時，在國道3號南向木柵至香山各交流道入口匝道實施高乘載管制，員警將在路口匝道處加派警力、協勤民力協助交通疏導工作。

▲配合清明連續假期，龍潭警分局在龍潭小人國主題樂園、石門水庫等路口實施交通疏導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

為避免掃墓車流與前往遊樂區車流匯聚在中原路與中豐路口等處造成壅塞，龍潭警方提供替代道路如下：

一、龍潭交流道下（往石門水庫方向）→大昌路→右轉中正路→左轉新龍路→左轉中豐路→往遊樂區方向。

二、龍潭交流道下（往石門水庫方向）→大昌路→左轉中正路→往石門水庫→龍源路往遊樂區方向。



龍潭警分局分局長陳清華呼籲，4月2日上午6時至12時，國道三號龍潭交流道南下入口匝道將執行高乘載管制，請駕駛人掌握各項交通動態與管制措施，可直接撥打龍潭警察分局勤務指揮中心電話（03）489－1112、高速公路查詢電話「1968」、警廣專線0800-000123，還可上交通部網站http://www.motc.gov.tw查詢。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►如鬼上身！他拾獲劍斧法器竟沿路揮砍 警濺血制伏他：我怎會這樣

►影／靠腰了！桃園娃娃機大盜所向披靡 業者圍剿他急逃「掉了這個」

►桃園轎車失控打滑撞石墩翻覆 男子爆頭腦漿四溢慘死車內