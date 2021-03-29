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陸圍巾標96%羊毛「卻沒半根毛」　被點名的「幾乎都是大陸品牌」

▲▼陸圍巾標96%羊毛卻被抓包「沒半根毛」　央視點名20家陸國產品牌。（圖／翻攝央視）

▲號稱含96%羊毛的圍巾，其實「一根羊毛都沒有」。（圖／翻攝央視）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸官媒《央視》28日點名多家大陸知名服飾品牌，指其販賣的商品嚴重標示不實，有一款圍巾號稱含有96%的羊毛，但實際上一根羊毛都沒有，還有一款羽絨衣的實際含絨量，比吊牌所寫的虛高47倍。

報導提到，江蘇省市場監督管理局對羽絨衣、羽絨被、圍巾、羊毛衫等冬季用品進行監督抽查，結果發現羽絨產品的填充物質量、服裝面料的纖維含量等方面，出現以次充好、缺斤短兩等不合格產品存在的主要質量問題。

▼有些羽絨衣的含絨量不到5%，根本「不能稱為羽絨衣」。（圖／翻攝央視）

▲▼陸圍巾標96%羊毛卻被抓包「沒半根毛」　央視點名20家陸國產品牌。（圖／翻攝央視）

蘇州市纖維檢驗院檢驗部工程師張丹丹表示，有一款圍巾吊牌上顯示含有96%的羊毛，但是實測下來，它是100%聚酯纖維，就是100%滌綸，就是裡面一根羊毛都沒有。

張丹丹提到，他們對40批次圍巾進行檢測後發現，不合格產品在標註纖維含量時，大多數把一些價格便宜的化纖成分，虛假標註成羊毛或羊絨等價格更高的原料。

大加利質量技術檢測中心高級工程師姜文良表示，國家標準規定羽絨衣的填充物主要是一朵一朵的帶有絨核結構的「朵絨」形成的，這種朵絨堆在一起它可以聚集較多的空氣，但檢測發現，有些羽絨衣的填充物主要是一根一根的「羽絲」，不是帶有絨核結構的朵絨，「我們知道這個羽絲主要是由羽毛粉碎後形成的，它的保暖性很差。」

▲▼陸圍巾標96%羊毛卻被抓包「沒半根毛」　央視點名20家陸國產品牌。（圖／翻攝央視）

姜文良指出，例如有一款兒童羽絨衣標註的含絨量為90%，測試下來發現含絨量只有3.3%，虛標了近30倍，根據標準規定，含絨量偏差只允許3%，這個屬於嚴重的不合格，「這件衣服的話嚴格上來說已經不能算羽絨服了，因為羽絨服標準規定含絨量至少要50%。」

報導共點名了20多個品牌，幾乎都是大陸國產品牌，其中不少還是知名品牌，包含七匹狼、雪中飛、百瑞歐、迪昆希、優卡緹、美勒貝爾、小海員等。

報導也引起大陸網友的關注，且由於大陸民間近日正對拒用新疆棉的國際品牌發起抵制，留言討論的人數相當多，「支持國貨，但這種欺騙消費者的廠商還是必須抵制！」「一根毛也沒有，真是一毛不拔的黑心品牌！」「都說羊毛出在羊身上，現在才知道羊毛都在我身上呀。」

▲▼陸圍巾標96%羊毛卻被抓包「沒半根毛」　央視點名20家陸國產品牌。（圖／翻攝央視）

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