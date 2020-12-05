終止綿羊秀連署達標　何志偉：若清境農場虐待動物我肯定砍預算

▲清境農場。（資料照／記者李宜秦、陳涵茵攝）

記者蘇晏男／台北報導

由動保團體發起終止清境農場「剃綿羊毛秀」的連署3日通過附議門檻，主管機關退輔會須在2021年2月3日前回應，然而退輔會主委馮世寬知情後，表示「荒謬」。對此，民進黨立委何志偉指出，連署本質是講有無愛護動物，而非要不要剃毛。他承諾，如果清境農場虐待動物，明年肯定會把它們預算砍到唏哩嘩啦。

台灣動物平權促進會等動保團體10月12日在公共政策網路參與平台發起「終止清境農場『綿羊秀』表演」連署，並在12月3日突破5千人附議門檻。根據提案內容，清境農場綿羊秀分為牧羊犬趕羊及綿羊剃毛兩個橋段，但活動過程不僅戲謔綿羊，還讓牧羊犬追趕綿羊，造成綿羊驚恐急跳腳，十分殘忍；再者，動物表演在國際上為人詬病，因此清境農場作為公有事業，應尊重生命教育，立即終止綿羊秀。

對此，何志偉4日在臉書表示，「你想想看，我們體感溫度來到40度的時候，還穿一件大毛衣在身上，那也是虐待動物，這個連署過程當中，其實它的本質跟道德制高點，在講的是有沒有愛護動物，而不是要不要剃毛，如果他們有虐待動物，我明年對他們預算，肯定砍到它們唏哩嘩啦的好不好，這是我給你們的承諾」。

▲何志偉4日晚間臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／何志偉）

馮世寬知情連署通過附議門檻後，僅表示「荒謬」。不過，國民黨立委洪孟楷早在11日5日於立法院外交及國防委員會，就因看到網路發起終止清境農場綿羊秀表演連署，針對「綿羊剃毛秀」一事質詢馮世寬。

他當時指出，剃毛秀是過去國人到澳洲、紐西蘭等國旅遊必看的表演，但隨著時代進步演進、人道意識型態提升，大家發覺剃毛對羊隻不一定是好事，且澳洲已經有人道組織要求停止表演。

馮世寬則回覆，退輔會尊重動物展演協會管理辦法，針對剃毛秀將著手研究「不要做到那麼逼真」，或許在剃毛時讓大家觀看就好，不用硬把羊隻抱在身上，自己也親自到清境農場觀看過。

接著，洪孟楷再問馮世寬，退輔會是要向何人研究，以及是否有問過羊隻的意願？對方則強調，自己沒有反對這件事情，但是需要以合理的方式處理，研究現行做法有沒有改進的餘地，「假如錯了我們就不作秀了，假如有改進的餘地，既要讓老百姓知道綿羊是這麼的可愛，我們的羊毛衣是從哪裡來」，並說這也是一種教育。

另外，洪孟楷一句是否問過羊隻意願的問題，招來許多網友諷刺，「你吃雞排有問過雞的意見？」、「不知道委員吃肉的時候 有沒有吃得難過」、「你吃豬肉問過豬嗎？」