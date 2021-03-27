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北韓嗆美國「勿挑釁」！強調試射飛彈屬自衛：美國能我們就不能？

▲▼此次試射由北韓軍方高層李炳哲指導，金正恩並未坐鎮現場。（圖／達志影像）

▲此次試射由北韓軍方高層李炳哲指導，金正恩並未坐鎮現場。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）25日從咸鏡南道向東海（日本海）方向試射2枚經改良的新型戰術誘導飛彈，引發美國總統拜登於記者會上強烈抨擊，認為此舉已違反聯合國安理會第1718號決議。對此，主導北韓國內核武研發的李炳哲在談話中表達強烈不滿，認為飛彈試射屬於主權獨立國家的自衛權，「美國再不顧結果繼續亂說話，小心會遇到不好的事！」

根據北韓官媒《朝中社》報導，朝鮮勞動黨中央委員會書記李炳哲（리병철）於今（27）日上午發表談話，指出拜登針對北韓試射的發言，無疑是侵害北韓的國家自主權，「新型戰術誘導飛彈的試射，是我黨與我政府為強化國家防禦能力，在貫徹其所提出的國防科學政策目標中，必得經歷的工程之一，乃是屬於主權國家光明正大的自衛行動。」

李炳哲表示，「我認為美國新政府在一開始就踩錯了步伐！飛彈試射屬於行使自衛權的正常武器實驗，然而美國卻對此赤裸裸地突顯出對朝鮮（北韓）的敵視，在此我表示強烈擔憂。美國可以在任何時候將核戰略資產（核武）搬進朝鮮半島（韓半島）、發射洲際飛彈，然而卻禁止處於敵對陣營的我方試射戰略武器，這根本就是強詞奪理。」

▲▼北韓官媒公開3月25日試射2枚新型戰術誘導飛彈畫面，據稱其飛行600公里。（圖／達志影像）

▲北韓官媒公開25日試射2枚新型戰術誘導飛彈畫面，稱其飛行600公里。（圖／達志影像）

李炳哲在談話中拿出今年3月舉行的美韓聯合軍演做對比，「美軍跨越海洋、在敵方前院舉行戰爭演習，若美國將之稱為『防禦』，那麼我們也必須該保有能遏止來自美國本土軍事威脅的自衛權。」

李炳哲最後強調，「我們不是為了求取某國的關注、或是影響某政策才進行武器研發。我們未來絕對會培育出研發出最徹底、最具壓倒性的軍事能力！」

《法新社》引述聯合國外交官的說法，表示英國、法國、挪威、愛沙尼亞、愛爾蘭等聯合國安理會5個歐洲理事國於當地時間27日，呼籲針對北韓近日試射飛彈等議題於30日召開秘密會議。

另外，南韓與美國外交高層於昨（26）日在通話中討論北韓試射，表示北韓此舉對於東北亞和平穩定構成嚴重威脅。

►北韓證實試射改良型「彈道飛彈」！可搭載核武攻擊南韓　拜登暴怒
►拜登終於對北韓「硬起來」！批試射違反安理會決議：將有相應舉措

►更多「大排長榮」系列報導

►Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

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