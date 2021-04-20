「爆廢1公社」被滅了　爆怨也停止更新....85萬人崩潰！狂猜1原因

▲爆廢1公社不見了！（圖／翻攝臉書）



記者劉維榛／綜合報導

去年10月，擁有百萬粉絲的臉書「爆廢公社」，遭到臉書無預警滅團，而事後新成立的「爆廢1公社」在今（20）日也突然不見，查看貼聞網址，頁面顯示「無法顯示此內容！」

去年「爆廢公社」被滅團後，爆系也崩潰宣布，相關社團全面停止活動3天，管理員當時也無奈表示，文章內也沒有裸露色情、沒暴力血腥、沒霸凌歧視、沒侵權直播，只有滿滿的心情抒發與廢文，「臉書的規則我實在不懂啊...但平台是人家的（臉書），反正一切臉書說了算，你沒理由想下架就下架吧，爺除了無奈也無法說啥。」

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不僅如此，擁有85.6萬粉絲的《爆怨公社》最近也不明原因停止更新一段時間了，而最新一則貼文則留在4月3日，管理員貼出太魯閣號心碎消息，便無其他文章。對此，《ETtoday新聞雲》記者向管理員求證，不過對方尚未回應，引發眾人好奇。

事實上，臉書相當重視色情、暴力與霸凌事件，最近也祭出鐵腕，從4月15日開始，一旦官方偵測到社團違規「社群守則」，就會無條件被砍團。「爆廢公社」不見的消息曝光後，網友紛紛哀號「驚呆」、「還我爆廢」、「蛤...哭了」。

▼爆怨公社4月3日最後一則貼文！（圖／翻攝臉書）

