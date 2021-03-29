食物掉地上「3秒內撿起還能吃」？食藥署打臉：1秒都不行

▲不少人都有「3秒迷思」，認為及時把掉在地上的食物撿起來就能繼續食用。（示意圖／資料照）

實習記者閔文昱／綜合報導

有些人為了避免浪費，食物不小心掉地上會秉持著「3秒定律」，認為只要在3秒內撿起，照樣能吃下肚。不過這樣的行為卻遭到食藥署打臉，表示不論是不是秒撿，只要食物掉在地上1秒都不能吃，呼籲民眾別因為節儉而犧牲健康。

食藥署日前在食藥好文網以「食物掉到地上還能吃嗎？」為題發表文章，表示有不少人以為食物不慎掉在地上，只要快速撿起就沒問題，但其實國外有許多研究指出，掉落在地上的食物，沾染到細菌的時間和多寡，是和食物的類型有關的，例如表面較濕黏的食物，沾染到細菌的程度就絕對比乾性的食物大得多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲食藥署指出，就算食物僅落地1秒，都不宜再繼續食用。（圖／翻攝自食用玩家-食藥署粉專）

另外，地面的材料特性也會影響食物沾染細菌的程度，像是木質地板、水泥鋪面，或者地毯等，上面的細菌濃度會不同；此外，還有氣候條件，包括環境中的溫、濕度等都會影響，因此不能以「3秒定律」就概括所有食物都不會受到汙染，建議「不管幾秒，食物掉了就不要再吃了」

食藥署提醒，不慎攝食入病原菌，如病原性大腸桿菌、沙門氏菌或金黃色葡萄球菌等，都可能會引發食物中毒，導致腹痛、腹瀉、嘔吐等症狀，所以從地上撿起的食物一定要確實清洗烹調後再食用，以確保不會病從口入。

事實上，曾獲得2004年諾貝爾公共衛生獎的16歲美國學生克拉克（Jillian Clarke）就曾做過實驗，她選用小塊的方形磁磚，在上面塗一種無害的大腸桿菌，再把小熊軟糖或餅乾丟到那塊磁磚上，結果發現不管哪種情況，食物在接觸細菌的瞬間，或者至少在一秒內，就受到污染了，因此只要食物掉落地面，就不宜食用了。