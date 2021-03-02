震驚！台灣人童年「大波露」要改名了　明年新制不准叫它巧克力

▲台灣人童年！大波露巧克力即將配合新制改名。（圖／資料照）



文／中央社

植物油逾5%不准叫巧克力，正名新制民國111年上路。宏亞食品表示，旗下大波露巧克力將配合新規定修改名稱，初步預計明年（2022年）1月會以「大波露可可風味糖」新包裝重新上市。

食藥署今天（2日）宣布，明年元旦起，含餡巧克力的巧克力含量須達25%，且所有巧克力產品的植物油含量不得超過總重5%，否則不可以「巧克力」作為品名。

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知名77乳加、大波露巧克力的製造商宏亞食品表示，近幾年因應最新法規，包括產品名稱及實際配方比例都陸續修改，77乳加巧克力在105年已將「巧克力」三個字拿掉，因此明年上路的新制不受影響。

至於大波露巧克力系列產品，則因添加植物油替代可可脂，在105年已將名稱加上代可可脂，配合明年上路的新制，無法再冠上巧克力；初步規劃將改為「大波露可可風味糖」，但內部還未最後定案，新包裝會在明年1月分才會上市；至於同樣面臨新制範的金莎巧克力，則無法與公司取得聯繫。

食藥署表示，過去透過「代可可脂巧克力」的標示方式，讓消費者清楚知道這款巧克力產品的植物油成分較高，但經確認國際相關規範後，已重新認定巧克力產品定義，認為既然是巧克力，所含的油脂仍應以可可脂為主，因此決議只要植物油含量超過5%，就不能再叫巧克力，必須改名為巧克力風味糖果等名稱。

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