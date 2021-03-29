公園夜拍！相機竟自動狂攝...照片曝驚見「詭異人影」　網毛爆：不敢了

▲原Po到公園夜拍遇怪事。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）



實習記者周依儒／綜合報導

一名女網友多年前為了學習夜拍攝影，和朋友到台中某公園練習時，沒想到架在腳架上的相機，竟然無預警的自動按下快門狂拍，讓2人嚇得趕緊跑出公園，回家後都無法安穩睡覺，事後整理照片時更發現駭人景象，讓她瞬間頭皮發毛。照片曝光後網友全看傻眼。

原PO在臉書社團《靈異公社》上發文表示，多年前為了學習攝影，常常找很多景點去夜拍。有天晚上約11點多時，兩人找到一個沒什麼人的大公園，準備練習拍攝空景，等到拍完空景後，原PO直接抬著架在腳架上的相機去找在另一處拍攝的朋友，而朋友也請原PO幫忙看看她選的景如何，「我當時環顧打量著這座湖心亭的內部，真的是蠻古色古香的，但就有種說不出的詭異感！可能夜晚又在湖中間，所以有點發毛也很正常。」

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▲原PO拍下的照片。（圖／翻攝自Facebook／靈異公社）



但沒想到，當原PO再轉頭找朋友時，朋友卻突然愣住並詢問原PO「遙控器在你那邊嗎？」手上沒拿遙控器的原PO也十分納悶回應，「我沒拿啊！不是一直都在你那嗎？」但此時相機竟然自己喀擦喀擦的帶了閃光燈拍了幾下，而朋友也立刻抓著嚇傻的原PO跑出公園。

▲放大後竟然出現詭異人影。（圖／翻攝自Facebook／靈異公社）



出公園後，原PO朋友解釋，原PO在朝著她走過去時相機就在自動拍照了，之後更附帶閃光燈狂拍，但兩人根本沒帶遙控器在身上！回到飯店後兩人也趕緊洗澡睡覺，但原PO卻睡得很不安穩，一直夢到自己被人追殺；朋友更是半夜被電視聲音吵醒，一睜眼還看到電視畫面中有一個古裝女人歪著頭盯著她！可怕的是，原PO在回台北後整理照片，竟然發現原本拍攝的空景橋上，放大後竟然看到橋中間有一個疑似人形的物體，讓兩人嚇得頭皮發麻，隔天趕緊跑去廟裡拜拜，更直呼「以後不敢夜拍了！」

貼文一出後也吸引網友熱烈討論，紛紛表示，「我是在地人只要傍晚後就不會進去台中公園了」、「看到照片會嚇死，好清楚的影像」、「很毛耶，湖中沒有他的倒影」、「真的晚上不要去公園亂拍照」、「還是她在跟你要肖像權？」