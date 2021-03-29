　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

公園夜拍！相機竟自動狂攝...照片曝驚見「詭異人影」　網毛爆：不敢了

▲原Po到公園夜拍遇怪事。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

▲原Po到公園夜拍遇怪事。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

實習記者周依儒／綜合報導

一名女網友多年前為了學習夜拍攝影，和朋友到台中某公園練習時，沒想到架在腳架上的相機，竟然無預警的自動按下快門狂拍，讓2人嚇得趕緊跑出公園，回家後都無法安穩睡覺，事後整理照片時更發現駭人景象，讓她瞬間頭皮發毛。照片曝光後網友全看傻眼。

原PO在臉書社團《靈異公社》上發文表示，多年前為了學習攝影，常常找很多景點去夜拍。有天晚上約11點多時，兩人找到一個沒什麼人的大公園，準備練習拍攝空景，等到拍完空景後，原PO直接抬著架在腳架上的相機去找在另一處拍攝的朋友，而朋友也請原PO幫忙看看她選的景如何，「我當時環顧打量著這座湖心亭的內部，真的是蠻古色古香的，但就有種說不出的詭異感！可能夜晚又在湖中間，所以有點發毛也很正常。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲橋上面的詭異人影。（圖／翻攝自Facebook／靈異公社）

▲原PO拍下的照片。（圖／翻攝自Facebook／靈異公社）

但沒想到，當原PO再轉頭找朋友時，朋友卻突然愣住並詢問原PO「遙控器在你那邊嗎？」手上沒拿遙控器的原PO也十分納悶回應，「我沒拿啊！不是一直都在你那嗎？」但此時相機竟然自己喀擦喀擦的帶了閃光燈拍了幾下，而朋友也立刻抓著嚇傻的原PO跑出公園。

▲橋上面的詭異人影。（圖／翻攝自Facebook／靈異公社）

▲放大後竟然出現詭異人影。（圖／翻攝自Facebook／靈異公社）

出公園後，原PO朋友解釋，原PO在朝著她走過去時相機就在自動拍照了，之後更附帶閃光燈狂拍，但兩人根本沒帶遙控器在身上！回到飯店後兩人也趕緊洗澡睡覺，但原PO卻睡得很不安穩，一直夢到自己被人追殺；朋友更是半夜被電視聲音吵醒，一睜眼還看到電視畫面中有一個古裝女人歪著頭盯著她！可怕的是，原PO在回台北後整理照片，竟然發現原本拍攝的空景橋上，放大後竟然看到橋中間有一個疑似人形的物體，讓兩人嚇得頭皮發麻，隔天趕緊跑去廟裡拜拜，更直呼「以後不敢夜拍了！」

貼文一出後也吸引網友熱烈討論，紛紛表示，「我是在地人只要傍晚後就不會進去台中公園了」、「看到照片會嚇死，好清楚的影像」、「很毛耶，湖中沒有他的倒影」、「真的晚上不要去公園亂拍照」、「還是她在跟你要肖像權？」

ET快訊
快訊／長賜號「幾乎完全浮起」！　準備要移動了
機車被貼「這格我停了20年」　5000人看傻：所以呢？
三對夫妻組「換妻旅行團」！6人海島混戰3天　結局意想不到
長賜號上浮成功　現場最新「脫困畫面」曝光
南投警兒性侵再燒！受害女投書雞排妹　揭開痛苦回憶

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【廣編】秀泰生活嗨翻兒童月！影廳銀幕爽打Switch、電流急急棒闖關　週週抽兒童超跑

狗碗出車禍扁了　阿金沒水喝跌坐地「氣到快哭」：敲不回來了嗎？

這支比車貴！撞「測速照相機」上百萬噴了　網幫QQ：跟撞到雙B一樣

看1片葉菜就集體瘋狂！4屁貓「狂喵討食」　姐傻眼：養到貓貓蟲？

凌晨點「萬元摩斯大餐」！5名外送員遭「放鳥」氣炸：地址是假的

北市柔道名校爆霸凌！學妹被戳眼猛摔腦震盪　校方回應了

帛琉總統惠恕仁今在新光醫院完成健檢　因防疫關係無法探視患者

公園夜拍！相機竟自動狂攝...照片曝驚見「詭異人影」　網毛爆：不敢了

海神曬滿蘿蔔乾！老百姓見這幕「顛覆想像」　車主秀法拉利曬被照

2021辛丑年「台江迎神祭Ⅲ」　豎立旗桿展意象

家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

日月潭水位退陳年垃圾怵目驚心　居民：現在不清50年後才要清？

反鎖房外不敢讓老婆大人知道！　阿公趁她出門「趕快敲爆」換新鎖

周杰倫狂催林俊傑「蹦出小JJ」　王嘉爾祝「不要太傷心」：因為我不在...

陳芳語幫男友擠痘「可以開副業了」　林利豪開口「她秒合音」好好聽！

劉若英隔6年發片被阿信虧「打混」　「妳又不是五月天」...她反嗆：你交歌快一點！

凌晨點「萬元摩斯大餐」！5名外送員遭「放鳥」氣炸：地址是假的

北市柔道名校爆霸凌！學妹被戳眼猛摔腦震盪　校方回應了

帛琉總統惠恕仁今在新光醫院完成健檢　因防疫關係無法探視患者

公園夜拍！相機竟自動狂攝...照片曝驚見「詭異人影」　網毛爆：不敢了

海神曬滿蘿蔔乾！老百姓見這幕「顛覆想像」　車主秀法拉利曬被照

2021辛丑年「台江迎神祭Ⅲ」　豎立旗桿展意象

吃全素抄心經！學佛女友「穿丁字褲」性慾強　他求助：會影響嗎？

女戰神出招「金廈泡泡」有望？　陳時中：重啟小三通樂觀其成

機車被貼「這格我停了20年」！5000人看傻：...所以呢？

老爸YouTube搜「金鴨哥在省力」查到了　真相曝！網驚呆：Siri輸慘

對陌生人有戒心…愛躲媽身旁　想親睹「最高動物寶寶」留意2重點

凌晨點「萬元摩斯大餐」！5名外送員遭「放鳥」氣炸：地址是假的

直升機墜毀阿拉斯加冰川！機上5人死亡、1人倖存重傷

快訊／長賜號「幾乎完全浮起」！　路透：移動前將接受初步檢查

「鄰近停車場、電梯」的住家風水差？專家傳授秘招：都能化解

5歲兒尿褲子遭保母虐打慘死！爸媽監視器目睹「踹頭2分鐘」崩潰

大鼻孔敞篷跑車開賣　BMW汎德導入單一430i M Sport預售315萬！

桃猿玩具趴汪汪隊立大功　聯名商品登場

藍委質疑F-5新彈射椅年底才能換　空軍：已跟廠商要求提前1年

閨蜜開房間只洗頭　黃薇渟「抓胸部」罵：妳很欠睡！

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

生活熱門新聞

寫5星送奶酪！高中生離開刪除　店家公布校名遭出征

男生多矮沒市場？台女曝分水嶺！

百萬正妹網紅「零修圖」訪談曝光！忠實粉看到結巴

跑到「不熟同學」家躲雨　小四女長大才想起超詭異

男大生遭霸凌亡！教官噤言…學生提秒踢出群組

日商YKK遭爆霸凌逼退80名老員工　工程師險跳樓

「叫你吃屎就吃屎」　YKK囂張主管惡整員工手段曝光

長賜號讓日網友怒　他專業文打臉

抵制新疆棉花！「LV」成下一目標　陸網急護航

「之前不懂學長姐為何都轉學」　國中妹揭北市名校內幕

過來人分享越南老婆經驗談　網驚：也太正！

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

路人滑進待轉區　網：待轉變本能

議員祖墳被釘告示牌　哥哥跌倒重傷

更多熱門

相關新聞

定錨價出現！勤美創辦人5632萬　搶第一買下自家預售豪宅案

定錨價出現！勤美創辦人5632萬　搶第一買下自家預售豪宅案

「勤美洲際酒店」昨（28日）盛大舉辦上樑典禮，並同時宣布「勤美之森」豪宅案銷售破6成逼近7成，據悉，勤美集團創辦人之一的何明憲，因「當事人本身有購屋需求」也以總價5632萬元，含2車位，入手95.6坪的自家預售案，成為該豪宅建案第一個浮出檯面的已購客。

中台灣最貴飯店上樑　勤美：缺工也要拼2022年試營運

中台灣最貴飯店上樑　勤美：缺工也要拼2022年試營運

台中勤美洲際酒店上樑祈福

台中勤美洲際酒店上樑祈福

新竹火車站變態男相貌曝光！噁逼少女給初夜

新竹火車站變態男相貌曝光！噁逼少女給初夜

跑到「不熟同學」家躲雨　小四女長大才想起超詭異

跑到「不熟同學」家躲雨　小四女長大才想起超詭異

關鍵字：

靈異公社夜拍台中公園

讀者迴響

熱門新聞

寫5星送奶酪！高中生離開刪除　店家公布校名遭出征

男生多矮沒市場？台女曝分水嶺！

日月潭底垃圾山露出！百人淨潭

妻子拒絕性愛！丈夫討拍慘被砲轟

愛莉莎莎低潮1個月　最慘收入歸零

直擊《全明星》正妹經理當街被熊抱

狗狗關車烤3HR　獲救反應逗笑警

人類6年內絕種！唯一倖存者曝2027年街景

廂型車迴轉遭撞！機車騎士0肇責

咸素媛被爆大陸豪宅假的、找婆婆演戲　退出《妻子味道》

百萬正妹網紅「零修圖」訪談曝光！忠實粉看到結巴

下半身好重！醒來見貓抱小JJ睡翻

跑到「不熟同學」家躲雨　小四女長大才想起超詭異

HUGO BOSS硬起來！改聲明「不用新疆棉」

21歲「BMW老大7」還敢賣200萬

更多

最夯影音

更多
家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒

家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒
超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面