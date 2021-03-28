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狂奔到「不熟同學」家躲雨　小四女長大才想起超詭異：滿頭問號

▲▼廢墟。（圖／取自pixabay）

▲原PO說，同學家的房子是三合院的其中一間，已經倒得差不多了。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網分享在國小4年級時，發生了一件讓她覺得記憶很深刻的事，「那個同學、那個家，我到現在還是滿頭問號。」有人大膽猜測，可能是進入平行時空了。

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，當時下課走路回家，通常是和妹妹們一起，那天半途遇到超級大的暴雨，「那烏雲像是一直追著我跑，我一路狂奔回家，路上也一直沒遇到妹妹她們。」

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「但我遇到一位不熟的同學，他跟我一路跑」，原PO回憶，「到他家門口時，他問我要不要進去他家。我進去後，記得他媽媽很親切地幫我擦頭、擦衣服，也拿吹風機給我們吹頭髮，我們邊玩邊吹。」

▼原PO說跑到同學家躲雨。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

▲▼雨天,窗戶,窗,下雨,雨,陰天。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO表示，回家後被家人問怎麼那麼晚才到家，她回說下大雨去一個同學家吹頭髮，「我記憶很深刻的是，妹妹說哪裡有下雨？我們早走回家了！我想說怎麼可能，我狂跑耶！」

原PO說，「但我現在怎麼回想，我真記不起有這位同學，而我對那房子的印象就是大門都是緊閉的，後來更是變成廢墟！那個同學、那個家，我到現在還是滿頭問號。」她回覆網友的問題說，長大後想起這事才覺得詭異，「但當天我記得他們人很好，我心裡有嘀咕一下，怎麼有這麼友善的同學。」

對此，有網友留言，可以去翻翻看畢冊。原PO回，其實她都記得同學，「但這個同學我真的模糊，也不記得名字。國小的我也是粗線條，所以我當時沒把這事當一回事，而我後來一直認為他轉學了。」她說，一直對那不熟的同學懷有感激的心，但完全沒任何線索。

有人表示，「知道那棟房子住的人是誰嗎？說不定會有線索。」原PO回，「那房子是三合院的其中一間，已經倒塌得差不多了。」其他人則認為，「時空交錯了嗎？跑去另外一個空間了」、「進入平行時空或其他世界了，批踢踢聽過類似故事。」

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