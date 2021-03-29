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這支比車貴！撞「測速照相機」上百萬噴了　網幫QQ：跟撞到雙B一樣

▲小客車衝撞噴測速桿卡分隔島　「現場找無人」驚：這重傷吧。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲撞斷測速照相機。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者黃可昀／綜合報導

為了確保駕駛行駛在安全速度內，路旁會隨機出現測速照相機，通常會設立在分隔島或是馬路旁，車輛正常行駛的狀況下根本不可能碰到，但日前卻有一輛白色轎車，因為不明原因開上分隔島，直接把測速照相機撞飛，照片曝光後在網路瘋傳，因為據傳這支測速照相機要價不斐，駕駛可能賠慘了！

原PO在臉書社團「爆料公社」貼出照片，可見這輛白色轎車失控開上分隔島，迎面撞上樹幹與測速照相機，測速照相機的頂部斷落在車旁，分離的鐵桿更直接飛到對向車道，整支測速照相機支離破碎，恐怕已經無法修復要整個換掉。

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網友紛紛在底下留言歪樓，「功德無量呀」、「撞這根跟撞到雙B沒兩樣」、「車主：是照相機先動手的」、「犧牲小我，完成大我」、「英雄沒錯，但是這支不便宜」、「哇賠慘了」、「ㄟ害（完蛋），相機比車貴」、「這大膽的想法我在心中模擬了不下數十次，但沒有一次有膽量做到。」

照片後來被轉發到PTT引發熱議，網友表示，「他要賠慘了，我剛查一下是160萬到200萬」、「好貴的車禍」、「那根加這台車，可以換一台凱燕了。」

據了解，這場車禍是發生在去年11月28日，近期照片又被翻出來討論，車禍地點是在台1線苗栗縣頭份南下路段，但警方趕到現場以後發現駕駛竟然消失，留下一台「幽靈車」，駕駛後續得面對的不只車損，還有上百萬的測速照相機賠償費。

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