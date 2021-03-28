果然是南部喜宴！第1道就上龍蝦「還有帝王蟹」浮誇爆　25道菜單曝

▲超浮誇喜宴引爆網友熱論。（圖／海口現撈海鮮餐廳提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

眾人皆知南部喜宴澎湃又霸氣，但這樣的菜色已經不是豐盛可以形容的！一位女網友日前在《Dcard》貼文「超浮誇喜宴」，說她參加親戚女兒的婚宴，上桌第一道菜就是龍蝦生魚片跟巨無霸干貝，之後還有超厚切烏魚子、巨大黑鮑魚跟超肥大生蠔，甚至還有帝王蟹，不禁直呼「此生參加過一場這超高級婚宴，此生無憾。」對此，店家曝光超豪華的菜單，可以看到不少高級食材，讓人光看就口水直流。

該位女網友文中貼出多張照片，文中透露她是參加親戚女兒的婚宴，「一去就有甜點buffet跟bartender」，桌上也擺好12道精緻的小菜，用心程度不一般。但讓人越看震驚的在後面，「時間一到就來了第一道菜，龍蝦生魚片！！&巨無霸干貝」。

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▲食材不只份量大，用看的就知道很高級又新鮮。（圖／海口現撈海鮮餐廳提供）

接著還有「超厚切烏魚子」、「巨大黑鮑魚」、「超肥大生蠔」、「螃蟹就來了兩種，每個都超多肉」、「鰻魚，到這大家已經快飽翻」、「烤魚、炸魚都是每人一條（只拍了烤魚」、「然後，帝！王！蟹！」、「後面吃到牛排已無感」、「水果當然也是浮誇多。」

▲▼很多都是一般喜宴看不到的菜色。（圖／海口現撈海鮮餐廳提供）

不只菜色讓賓客看呆，原PO還笑說，「喜餅一次就給你拿爆」、「大家離場真的都是要開車才能載回家。」最後她也補充，菜色真的很多，一共出了25道，「11點吃到下午3點，此生參加過一場這超高級婚宴，此生無憾！（托婚宴的福，才吃到龍蝦帝王蟹黑鮑魚天啊）（當然還有米糕 燉雞的料理啦！）。」

▲喜宴菜色（前12道為前菜）。（圖／海口現撈海鮮餐廳提供）

原PO也透露，該間餐廳是位在台南新營的「海口現撈海鮮餐廳」，一查發現，創始於1989年，在網路上評價相當不錯。《ETtoday新聞雲》致電店家，對方表示，這次的菜色是按照主人家的需求來料理，一共開了25桌，雖然沒有透露一桌價格和客戶身分，但也強調如果有想辦婚宴都歡迎，「我們盡可以都配合主人家喔！」

▼海口平時的菜單也相當豐盛。（圖／翻攝自Facebook／海口現撈海鮮餐廳）