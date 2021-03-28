高雄已婚警偷吃！休假狂啪小三生子…「開瓦斯逼妻離婚」結局曝光

▲高雄警在外偷吃生子，回家開瓦斯逼正宮離婚。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名男警不僅大搞外遇，還讓小三懷孕生子，事後他為了與正宮離婚，甚至在家中開瓦斯揚言自殺，嚇得妻子報警處理。但他卻就此告上法庭，怒指妻子誣告他開瓦斯，訴請離婚。法院勘驗相關事證後，不採信男警的說詞，判他敗訴，可上訴。

回顧整起事發經過，高雄李姓已婚男警2012年與一名方姓女子展開不倫戀，2016年7月15日遭他人寫信至署長信箱檢舉有不正常感情交往，督察組派出調查人員跟監11天，果然發現李男每逢勤務結束或休假時，都會開車到方女位於台中的住處過夜、同居，還會一起處理家務、用餐、手牽手逛街購物。

對此，李男在督察組進行訪談筆錄時坦承，與方女曾多次發生性行為，方女還因此懷孕（2016年9月底產子），最後遭記過調職處分。事後李妻也向丈夫、小三提告求償，怒指丈夫確實有不正常關係、婚外生子的事實。高雄地方法院、高雄高分院均判李男、方女應連帶賠償正宮52萬元確定。

不料，李男遭記過調職後，非但沒有浪子回頭，反倒向結婚20多年、共同育有2子的妻子提出離婚訴訟，指稱夫妻倆感情不睦、屢生爭執，2016年9月21日深夜妻子甚至誣告他在住處揚言引爆瓦斯自殺，要讓他吃上刑罰，妻子還PO文稱，「盡量搬吧，老娘這輩子是跟你槓上了，老娘不離婚了…離婚的條件是越久越值錢」，顯見雙方婚姻產生破綻，妻子沒有維繫婚姻的意願，且他在2016年11月1日接獲保護令後，雙方便分居至今，請求法院判准離婚。

▲高雄男警開瓦斯揚言自殺，逼妻子離婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

針對丈夫的說法，李妻則稱，是丈夫與方女外遇生子，不斷以恐嚇威脅的方式逼她離婚，2016年9月21日又開瓦斯揚言要自殺，她是為求自保才會報警，經過瓦斯事件過後，丈夫見逼迫不成，便陸續回家拿走私人物品，她見丈夫毫無顧念夫妻倆多年感情，執意搬家，這才會PO文抒發情緒。

李男兒子證稱，瓦斯事件發生當天，他下課回家與母親在家看電視，父親突然不開心往樓上走，不知道與母親講了什麼之後，下樓就到廚房開啟瓦斯，並叫他與母親先走，後來甚至情緒激動大叫說不想活了，要自殺。

法院勘驗事發當時的錄音也發現，現場有一名男子喊著，「對，我要開瓦斯，我要引爆，我要死在這邊」、「你和李XX趕快出去，我，房子是我的，我要死在這裡」，背景並有明顯「ㄑ一」、「ㄑ一」、「ㄑ一」的聲音等，認定李妻報案說法並非虛構。

法院勘驗各項事證後，指出李男與方女發生性行為，且育有一子，才是全案的重要爭點，採信人妻的說詞，認為李男稱妻子誣告又PO文讓雙方婚姻發生破綻，只是推託之詞，將李男的離婚訴訟駁回，案經上訴高雄高分院亦遭駁回，全案仍可上訴。

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