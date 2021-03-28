獨／高雄妹「車頭燈」亮出問題　睜眼裝萌求放水：我改3年了！　

記者吳奕靖／高雄報導

汽機車改裝要小心了！大燈改裝LED燈泡也要變更登記，高雄市一名郭姓正妹在深夜被警方盤檢，結果被發現大燈改裝成LED，員警當場要開罰單，這名郭姓正妹不敢相信，表示已經換了3年了，而且自己並不知道要變更登記，嬌嗔請員警是否能別開單，不過員警還是依法告發，並且請她快點去變更登記。





▲高雄一名正妹被查到機車燈改LED卻未變更登記，員警依法開出告發單 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

一名郭姓正妹深夜騎機車回家，路途中遇見警方以及高雄市監理所人員搭配的聯合稽查，她相當配合停下機車接受攔查，當員警請她打開大燈之後，發現她的大燈已經改裝為LED燈，卻沒有變更登記，員警表示要開單，郭女當場瞪大雙眼，一臉不敢相信。

▲高雄市警方聯合監理站人員進行稽查 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

郭姓正妹表示，當初是因為大燈不夠亮，也會發燙，所以才更換LED，而且也換了3年，現在才要開單，實在是無法接受；員警表示，現在的確是可以更換LED，但換完之後還是得回到監理站重新驗車，變更登記。監理站人員也提醒郭女，LED燈雖然亮，但也因為亮度問題會造成對向來車駕駛眼睛不適，希望她在上班日快點去變更。

交通部統計數據，高雄市汽機車登記數量達296萬5,074輛，汽機車改裝其實很常見，但有些會嚴重影響用路安全、甚至會有人會改裝消音器等，進而影響安寧，造成噪音困擾；高雄市警方特別結合高雄市區監理所執行強勢聯合稽查取締勤務，藉以遏止機車不當改裝的歪風，特別於夜間易有危險駕駛尖峰時段加強攔檢汽機車並以非法改裝為取締重點。

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