大港開唱照辦學生比賽卻取消　連勝文開酸：很簡單嘛！小學生沒選票

▲國民黨智庫副董事長連勝文。（資料照／記者張榮恩攝）

記者楊蕓／台北報導

2021大港開唱27日在高雄駁二登場，湧入上萬人共襄盛舉。不過，有家長抱怨學生的音樂比賽卻因疫情停辦，質疑防疫雙重標準。對此，國民黨智庫副董事長連勝文28日受訪時也酸回，「這很簡單嘛！小學生沒有選票就是這樣子。」

連勝文28日出席「台北市第二十二屆青工總會長交接典禮」，會前受訪時被問到大港開場照常舉行，學生音樂比賽卻因疫情停辦，連勝文表示，「這很簡單嘛！小學生沒有選票就是這樣子，執政黨做的所有活動舉辦，基本上還是看有沒有選票做為重要的標準。」

對於新疆棉風暴延燒，被問到是否會抵制使用新疆棉的成衣品牌，連勝文表示，國民黨對民主、自由、人權的普世價值堅持不會改變，但他認為，消費者不可能去判斷衣服裡含有什麼成分或棉花從哪來，若消費者去買衣服還要負政治上責任，對消費者來說是不公平的，「希望政治議題應該跟消費者做區分，不能讓消費者背負這個責任。」

「我們不要活在雲層上過日子。」連勝文強調，並不是每個人家裡都有很多雙球鞋可以選擇，如果因為這個爭議，讓家長花一堆錢幫小孩買球鞋，或是一般人用薪水買球鞋還不准穿，不希望政治爭議影響到消費者權益，消費者不應背負這政治上的責任。

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