獨／林俊憲「低胸正妹」助理是全球城市小姐　泳裝辣照曝光

▲林俊憲美女助理甦顏意外爆紅。（圖／甦顏提供，下同）



記者蕭羽耘／台北報導

民進黨台南市立委林俊憲為推廣家鄉美食，推出《憲在台南》系列影片，昨晚在臉書上更新一張節目側拍照，底下支持者留言卻大歪樓，狂敲碗他身邊一位穿「黑色低胸洋裝」的正妹。事實上，她正是林俊憲的國會助理「甦顏」，28日接受《ETtoday新聞雲》獨家訪問，得知她今年24歲，不僅是成大高材生，更曾獲第11屆全球城市形象大使台灣區第五名殊榮。

林俊憲昨天晚上在臉書發出最新一集《憲在台南》節目預告照，意外引起熱烈討論，只見林俊憲左右兩側都坐了正妹，讓網友紛紛歪樓「拜託委員不要跟她們分租套房啊。」有許多人更敲碗詢問，右1的「黑色低胸洋裝」的正妹是誰？

原來「低胸正妹」是林俊憲的助理！甦顏今天接受《ETtoday新聞雲》採訪，她打趣地回應分租套房一說，「如果我有套房可以分租，就不用熬夜寫質詢稿了！而且那哪是低胸（洋裝）啦！」

甦顏提到，那張照片其實是這次下台南出差，同事無意間側拍的，很意外受到關注，自己平常是負責委員的《開箱國會》節目主持、企劃，像這個月份剛好是老闆生日，就有拍攝一集「幫你打馬賽克，跟委員說真心話」主題。

事實上，因為美貌意外獲得關注的甦顏，還是不折不扣的學霸，在成大政治系就讀期間還曾參加過「城市小姐」選美比賽獲得佳績。

甦顏提到，選美比賽是受媽媽的鼓勵， 才在2016年報名參加「第11屆全球城市形象大使暨全球城市小姐」台灣區選拔賽，最後很幸運地獲得台南區第一名、台灣區第五。

至於加入林俊憲團隊的契機，甦顏說，因為對政治興趣濃厚，來成大讀書後，徹底愛上台南這個好地方，剛好林俊憲是成大企管的學長倍感親切，因而選擇與在地立委一起服務。她也提到，目前沒有興趣成為網紅，來到服務處的時間只有1年多，有很多事情還在學習。



