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秀「白勾黑手套」遭陸網圍剿　俄羅斯男急道歉飆罵「Nike垃圾」

▲▼俄羅斯電競玩家毛子秀Nike手套，遭大陸網友撻伐，急忙道歉丟手套罵「Nike垃圾」。（圖／翻攝虎撲）

▲俄羅斯電競玩家「毛子」秀出Nike手套，遭大陸網友撻伐。（圖／翻攝虎撲）

記者曾俊豪／綜合報導

新疆棉風暴從中美對抗一路蔓延到藝人抵制，在大陸頗有名氣的俄羅斯電競玩家「毛子」最近在直播時表示自己都用NIKE手套禦寒，邊講還邊秀出自己的「黑色白勾」手套，沒想到，立刻引起大陸網友圍剿，抨擊他搞不清楚狀況。中文程度不錯的毛子則急忙澄清，最後還用中文大罵「Nike垃圾！」，讓大陸網友叫好。

大陸綜合論壇「虎撲」27日有網友以「一位俄羅斯主播看到彈幕後，把自己的耐克手套扔了」發文，內容是一名俄羅斯電競主播跟網友聊天的影片。當時這名主播正在跟網友分享俄羅斯的氣候，表示俄羅斯很冷，接著就拿出黑色Nike手套，還問網友「fashion不fashion」。

▲▼俄羅斯電競玩家毛子秀Nike手套，遭大陸網友撻伐，急忙道歉丟手套罵「Nike垃圾」。（圖／翻攝虎撲）

▲俄羅斯電競玩家毛子在大陸電競圈頗有名氣。（圖／翻攝bilibili）

沒想到，在這個舉動之後，大批網友開始透過彈幕留言表達不滿，「Nike?」、「我們抵制Nike」、「bie chuan nike」（別穿Nike）、「Nike？你沒了！哈哈哈～」，讓這名俄羅斯主播發現事情不對勁，急忙向網友詢問發生什麼事。

根據網路曝光的影片，在了解網友憤怒的原因後，這名俄羅斯主播開始用中文道歉，「不好意思！講真的」、「不知道有什麼問題」、「真的不知道，不好意思」、「現在no Nike，我懂意思」。影最後，甚至出現俄羅斯主播憤怒的把手套往後丟，邊丟邊罵「垃圾，Ｘ你媽，Nike垃圾不垃圾」。

影片上傳網路後，有眼尖的網友發現，這名俄羅斯主播其實是知名的CSGO玩家毛子，本名瓦迪姆·杜丁的他，平時在大陸鬥魚直播擔任直播主，中文相當流利，因此有不少死忠擁護者。而在毛子道歉之後，大陸網友則紛紛緩頰，認為他應該是真的不知道發生什麼事。

▲▼俄羅斯電競玩家毛子秀Nike手套，遭大陸網友撻伐，急忙道歉丟手套罵「Nike垃圾」。（圖／翻攝虎撲）

▲毛子不但把手套丟掉，還飆罵「Nike拉圾」。（圖／翻攝虎撲）

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