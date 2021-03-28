批新疆棉事件是政治訛詐　人民日報：必須捍衛正義

▲新疆棉花之亂難平息。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

西方國家集體指責新疆人權事件，連國際企業也跟進制裁。大陸官媒《人民日報》國際專欄鐘聲今（28日）發表最新評論指出，「中方不惹事也不怕事，決不接受任何政治訛詐，正義必須伸張。」 中方維護國家主權、安全、發展利益的意志和決心堅定不移。

《人民日報》評論指出，少數西方國家基於謊言和虛假資訊，以所謂人權為藉口對中國新疆有關人員和機構實施制裁，中方第一時間表明嚴正立場、提出嚴正交涉，並分別宣佈對歐方嚴重損害中方主權和利益、惡意傳播謊言和虛假資訊的10名人員和4個實體實施制裁，對惡意傳播謊言和虛假資訊的英方9名人員及4個實體、美國和加拿大的有關人員及實體實施制裁。

評論認為，中方有關舉措是必要、正當和正義的回應，是以行動告訴那些充滿傲慢和偏見的少數西方國家：製造和散布謊言者必須付出代價。

評論稱，中國新疆地區各族人民享有穩定、安全、發展、進步，這是最為成功的人權故事之一。 但是，不肯承認這一事實的那些來自美國、加拿大、英國、歐盟的政客，看到一些反華政客和所謂學者惡意捏造的所謂證據，竟然如獲至寶，迫不及待照單全收那些虛假的所謂內部檔受害人陳述和來源不明的資訊，樂不可支地玩味那些對中國官方檔和數據進行斷章取義和歪曲篡改的所謂成果。

評論表示，事實證明，少數西方國家一些政客所在乎的根本不是真相，所關心的根本不是人權。 他們以各種藉口干涉中國內政，企圖遏制中國發展、破壞中國穩定，不願意看到中國發展繁榮，不願意看到中國人民過上越來越好的生活。 他們盡施造謠騙術，詆毀和冒犯中國人民名譽和尊嚴，威脅中國國家利益。

▲中國外交部發言人華春瑩日前在記者會上，公布威爾克森言論。（圖／CFP）

評論抨擊西方國家的政客，「以為編個故事、造個謊言就能得逞，這完全是癡心妄想。 他們大搞霸凌霸道霸權，但在中國這裡完全行不通。 中國人不吃這一套！」 中方不惹事也不怕事，決不接受任何政治訛詐，正義必須伸張。 正如國際觀察人士所評價，中國有能力也有意願去反擊西方的施壓。

評論說，不干涉內政是《聯合國憲章》重要原則和國際關係基本準則；少數西方國家罔顧事實、顛倒黑白，以人權為藉口肆意揮舞制裁大棒，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。

▲中美關係。（圖／CFP）