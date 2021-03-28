慎入／蟯蟲大軍攻陷人行道！「龍捲風式」旋轉說嗨　議員嚇傻PO網

▲美國紐澤西州霍伯肯人行道出現蠕蟲大軍。（圖／翻攝自Twitter@Tiffanie_Fisher）

記者羅翊宬／綜合報導

當人行道上突然湧現大群「蠕蟲大軍」，且呈現龍捲風式的不斷圍繞爬行，究竟該怎麼辦呢？美國一名市議員在哈德遜河畔看到如此奇觀，當場用手機拍下來，上傳至推特。

根據美國當地網路新聞媒體《Patch》報導，適逢周末的「蠕蟲月」，數千隻蠕蟲蜂蛹群集至紐澤西州霍伯肯（Hoboken）公園附近的人行道上，且不斷在路面上盤旋，如同一道密密麻麻的龍捲風。

霍伯肯隔著哈德遜河畔與曼哈頓島相望，屬於紐約都會區的城市之一，當地市議員費舍爾（Tiffanie Fisher）於26日拍下如此奇景，一條又一條如鐵線般的灰黑色蠕蟲不斷捲動，擠滿人行道，使得一般人嚇得只能繞道。

▲美國紐澤西州霍伯肯人行道出現蠕蟲大軍。（圖／翻攝自Twitter@Tiffanie_Fisher）

費舍爾問道，「有沒有人見過像這樣的東西？這是今天早上在霍伯肯的麥克斯偉廣場（Maxwell Place）拍到的！很明顯，大雨過後蠕蟲會跑出來，但我從沒見過這般景象。」

報導指出，這些蠕蟲出現在幾百英尺高的高地，並在麥克斯偉廣場某公寓屋外的混凝土人行道上現蹤，根據推測，這些蠕蟲不太可能是因洶湧的潮汐而掉落在人行道上的。

而推特上有網友推測，不排除是因為該地區在短時間內迎來降雨、環境變化，才會讓一大群蚯蚓浮現在水面，並在人行道上現蹤。

更多「大排長榮」系列報導

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事