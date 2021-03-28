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不甩美經濟制裁！　中伊簽署「25年全面戰略合作」

▲▼ 中國和伊朗正式簽署一項為期25年的協定 。（圖／翻攝 中國外交部官網）

▲中國和伊朗正式簽署一項為期25年的協定 。（圖／翻攝 中國外交部官網）

記者任以芳／綜合報導

在美國針對伊朗實施經濟制裁之際，中國和伊朗於昨當地時間26日正式簽署一項為期25年的協定，其中包括政治、戰略和經濟合作。中國國務委員兼外長王毅和伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）在德黑蘭簽合作檔案。雙方將成為全面的戰略夥伴。

據大陸官媒中國國際電視台（CGTN）3月27日消息指出，當地時間週六，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）在德黑蘭會見國務委員兼外長王毅。王毅向羅哈尼轉達習近平主席的親切問候和新春祝願，感謝伊方在諾魯茲節（伊朗新年）期間給予中方熱情周到接待。

王毅表示，中伊全面戰略夥伴關係經受住了國際風雲變幻考驗。 無論世界局勢如何變化，中方發展中伊關係的意願都不會改變。 今年是兩國建交50周年，雙方今天簽署的全面合作計劃將為推進中伊全面戰略夥伴關係作出整體規劃，不僅將造福兩國人民，也將為維護地區和世界和平作出中伊貢獻。

王毅說，中方堅定支援伊朗維護國家主權和民族尊嚴，支援伊朗維護自己選擇的發展道路。 無論過去、現在和將來，中方都反對外界對伊朗施加無理單邊制裁。 任何單邊制裁都違反國際法，特別是基於謊言和虛假資訊出台的制裁更是對人類良知的挑釁，喪失道德，不得人心。 中方願同伊方和各國人民一道，共同反對強權霸凌行徑，共同維護國際公平正義，共同捍衛國際關係基本準則。

▲▼ 中國和伊朗正式簽署一項為期25年的協定 。（圖／翻攝 中國外交部官網）

▲伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）在德黑蘭會見國務委員兼外長王毅 。（圖／翻攝 中國外交部官網）

王毅指出，現在是時候認真反思外部干涉給地區形勢造成的惡果，攜手探尋維護地區長治久安的有效途徑。 中方提出實現中東安全穩定的五點倡議，核心是呼籲地區國家秉持主人翁態度，弘揚獨立自主精神，擺脫地緣爭奪干擾，尋求適合地區國家國情的發展道路，建立符合地區國家利益的安全架構。 中方願同地區國家一道為此努力。

羅哈尼請王毅轉達對習近平主席的誠摯問候和良好祝願。羅哈尼表示，伊各界都視中國為伊最重要的合作夥伴。 習近平主席2016年成功訪伊，推動伊中關係取得長足發展。 兩國全面合作計劃的簽署將進一步明確伊中未來合作的路線圖。

羅哈尼表示伊方希與中方加強抗疫合作，深化各領域互利合作，推進反恐合作。 伊中兩國在地區和國際問題上具有相同或相似的立場。 伊方主張通過對話解決問題，希同中方就維護地區安全進一步加強協作。

羅哈尼說，伊核全面協定是多邊協定，美方恢復履行協定不應有任何前提，並應首先採取行動。 伊方讚賞中方為維護全面協議發揮的重要作用，願同中方加強溝通協調。

▲▼ 中國和伊朗正式簽署一項為期25年的協定 。（圖／翻攝 中國外交部官網）

▲ 王毅呼籲美國儘快撤銷對伊單邊制裁，包括取消對中國的長臂管轄措施。（圖／翻攝 中國外交部官網）

王毅回應，伊核問題全面協定是經過艱苦努力達成的重要多邊主義成果。 美國前政府單方面退出伊核協議開創了不遵守國際協定的惡劣先例，受到國際社會一致譴責。 美新政府希望返回全面協定，我們表示歡迎。 中方認為維護全面協定就是維護多邊主義，就是維護聯合國安理會權威。

王毅強調，全面協定不是旋轉門，不能想離就離、想回就回。 美方應反思退出全面協定對地區和平和國際穩定造成的傷害，反思自己對相關國家造成的損失。 儘快撤銷對伊單邊制裁，取消針對包括中國在內的長臂管轄措施。

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