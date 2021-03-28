逼婚7年男友遭冷回「登記後可以內射？」　網秒點：不夠愛妳而已

▲逼婚7年男友遭冷回「看狀況、沒錢、時間還沒到」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

多數情侶交往到一定年紀後都會論及婚嫁。然而一名女網友表示，和男友交往7年，身邊的朋友和兄弟姊妹也都陸續結婚，自己也跟著想定下來，但男友卻認為「時間還沒到」甚至要女網友去找願意和她結婚人，讓她無奈「我只是想有個家，我想法錯了嗎？」

原Po於28日在「靠北男友2.0」發文表示，和交往7年的男友談到結婚話題時，都會被「看狀況、沒錢、時間還沒到」等理由推託，甚至還被男友反問「登記後我可以內射？」最終兩人不歡而散，男友還要她「去找願意和妳結婚的人」。

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▲男友甚至反問「登記後可以內射？」。（示意圖／視覺中國CFP）

女網友進一步提到，我不嫌棄你外表胖又有肉芽，也不嫌棄你父母各有家庭丟下你、坐牢的哥哥和癌症的姐姐，甚至沒要你負擔我家問題（爸爸癌症＋言語暴力、媽媽精神病）。她認為，「我只是想有個家，有你有我有貓，我想法錯了嗎？為什麼就不願意娶我？」

不少網友看到文章後，紛紛狂勸趕快分手。認為「七年沒有結婚想法，還用這種冷漠態度回答敏感問題」、「真不懂，明明知道是火坑，為何還要往下跳？」、「還要繼續耗時間嗎？」、「不適合就別再浪費時間了」、「就是一句話，不夠愛妳而已」、「問題一堆還結，妳的勇氣可佳」、「幸好沒孩子，趕快換下一個」。

▲網友幾乎一面倒狂勸「趕快分手」。（圖／翻攝自臉書／靠北男友2.0）