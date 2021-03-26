嫁日YouTuber查日女出軌率驚呆「世界第1」！網嘆：江宏傑真有勇氣

▲福原愛日前遭日家長抵制。（圖／翻攝自Facebook／福原愛 Ai Fukuhara）

網搜小組／鄺郁庭報導

台日「桌球CP」鬧婚變，至今許多人都難以相信，各種猜測傳言甚囂塵上。對此，嫁到日本的陸籍YouTuber「Mrs佐賀」日前曾發影片，談福原愛疑似出軌的事件，說她查資料發現日本女性出軌率高達49%，是世界第一。看完影片後，就有網友驚呼原來日女高出軌率是真的，「江宏傑還真的很有勇氣，敢娶福原愛。」

Mrs佐賀日前在她的頻道《Mrs佐賀太太TV》PO影片「福原愛出軌？日本女性出軌率第一？日本丈夫從來不管的4個真正原因！」影片中大談日本出軌率這個話題，說她查了很多資料，都顯示「日本的女性出軌率是在全世界排首位」，大約是49%。

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佐賀太太忍不住笑說，數據出來應該很多人都不相信，因為大部分的人對日本女生的既定印象是又賢慧又聽話，也就是相當的小女人，對先生畢恭畢敬的。另外，不少人也覺得日本男性是大男人主義，絕對不會容忍出軌這種事，但她直呼「實際和大家想的正好相反」，並點出會出現這樣的情況，大約可以歸類為4個原因。

Mrs佐賀分析道，這4個原因首先是「丈夫工作很忙」，因為很多日本夫妻結婚後，老婆就負責管家，老公則可能一天有10個小時都在工作，沒辦法分神關心別的事，不管是陪伴另一半，甚至女方出軌了，都也累到不想管。再來是「妻子管錢」，日本夫妻很多都是管家的女方管錢，所以就算知道老婆外遇了，男方可能也不想撕破臉。

▲Mrs佐賀指出，日本女性出軌率很高。（圖／翻攝自Facebook／福原愛 Ai Fukuhara）

第3個則是簡單明瞭的原因「為了孩子」；最後是「社會風氣」，佐賀太太指出，日本很重視性教育，「在他們的認知裡面，就會覺得男生和女生出軌是一件很正常的事情」，甚至只要家庭還能維繫，小孩還能感覺到家庭歡樂的氣氛，出軌這種事就不會影響夫妻關係。